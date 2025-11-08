我是廣告 請繼續往下閱讀

▲輝達執行長黃仁勳剛已搭乘私人飛機離開台灣，結束一日多的行程，返回美國。（圖╱截取自影片畫面）

輝達執行長黃仁勳昨日快閃來台，再度掀起一陣旋風，今（8）日他參加台積電運動會，致詞並接受媒體訪問後，並趕往桃園機場，現已搭乘私人飛機離開台灣，結束一日多的行程，返回美國。黃仁勳今日現身台積電運動會，他先致詞，隨後也接受媒體訪問，並親切幫台積電員工簽名，結束現場活動後，他便匆忙搭上車離開，這次他改由桃園機場回美國，據了解，他搭乘私人飛機，從桃園機場的環宇商務中心，消息指是與韓國人氣天王G-DRAGON走同一個通道。而稍早私人飛機已經在停機坪等待他上機，目前他已搭上飛機離開台灣。黃仁勳昨日抵達台南後，先是參訪台積電南科3奈米廠，又與台積電董事長魏哲家等高層在劉家莊牛肉爐用晚餐，更繞到台南知名老店「莉莉冰果店」吃冰，最後才在約21時20分離開台南航空站前往松山機場，預期下榻東方文華酒店。隨後，他22時24分左右松山機場，他表示，稍早跟台積電見面愉快，也參訪了台積電18A廠。他也大讚，晚餐的牛肉湯「太好吃了」。