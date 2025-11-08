我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭家純在臉書發文中寫下商務艙的詳細體驗。（圖／翻攝自FB 鄭家純）

▲鄭家純（右）和日籍老公相當甜蜜。（圖／翻攝自臉書 鄭家純）

▲鄭家純發文評價商務艙被酸民罵，對此她搞笑回應：「已讀亂回就好了」。（圖／翻攝自FB 鄭家純）

藝人鄭家純（雞排妹）日前在FB分享搭乘華航歐洲線商務艙的心得，沒想到意外引來酸民留言：「大谷翔平老婆還用iPhone13，就妳在炫」。不料鄭家純一句話神回：「好，我會請我先生檢討，為什麼他不是大谷翔平」，讓粉絲全笑翻。鄭家純在貼文中寫下詳細體驗：「華航台北飛羅馬、倫敦飛台北的10K座位，飛羅馬那班機型和其他歐洲線不同，下個月改飛阿姆斯特丹。除了空間更寬敞，還有置物櫃（僅第一排靠窗），平躺起來比華航其他歐洲線、長榮歐洲線都更平整好睡，不會中間凸一塊或空一塊」，原本是單純的感受分享，卻被酸民曲解成炫富留言：「大谷老婆還用iPhone13，就妳在炫」，鄭家純隔天也發文回應，貼出與對方的對話截圖寫下：「發文被罵怎麼辦？經營粉專不內耗很簡單，已讀亂回就好了」，讓網友大讚：「這EQ太高」。大谷翔平年薪高達200萬美元（約6100萬台幣）但老婆真美子卻一點都不奢侈，就有球迷在一次遊行中發現，大谷老婆的手機還在用iPhone 13，她與大谷翔平一同身穿道奇冠軍T恤時，打扮也自然未配戴華麗飾品，平時外出也不愛名牌包，偏好簡約平價風格，生活相當低調節省。鄭家純與日籍老公Akira的感情一直是外界焦點，兩人多年前透過交友軟體認識，曾在2018年短暫交往，當時因現實因素未能長久維繫而分開，直到鄭家純前往日本留學期間，兩人意外重逢並復合。在重拾聯繫的過程中，Akira 溫和包容的性格深深打動了鄭家純，讓她認定了彼此的未來，最終兩人於2022年11月在日本登記結婚，並在近期今10月於輕井澤舉辦婚禮。事件一出粉絲瞬間湧入留言區，表示：「先生快檢討，怎麼不是大谷翔平」、「神回覆年度MVP」、「已讀亂回我快笑死」。不少粉絲大讚雞排妹EQ超高：「酸民都被反教育了」、「笑著打臉最痛」。