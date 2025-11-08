我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尹立期盼，透過專業推動高雄從街道標示、公共空間到社區活動，都能讓每位市民參與，一起設計一個更好的高雄。（圖／左營、楠梓區市議員參選人尹立提供）

左營、楠梓區市議員參選人、前高雄市文化局長尹立今（8）日舉辦「設計師後援會」成立大會，設計圈好友齊聚力挺。尹立強調，參選市議員的目標，不只是推展城市建設，也希望讓文化與設計成為城市治理的核心。尹立期盼，透過專業、經驗與熱情，推動高雄從街道標示、公共空間到社區活動，都能讓每位市民參與，一起設計一個更美、更好的高雄。尹立於今年8月26日宣布參選，期盼成為台灣首位設計師出身的市議員，推動設計思維融入城市治理，讓高雄的發展更具人文深度與城市美感。今天的「設計師後援會」成立大會，雲集眾多設計領域的專業人士，橫跨平面設計、插畫、建築等專業。其中，身為右昌人的翻轉文字設計師林國慶也親自出席表達支持。他表示，過去人們對高雄的印象多半停留在石化汙染，如今已轉變為充滿生活美學的城市。林國慶認為，「創意，其實是解決問題的方法。」他也期待尹立能以新世代政治人物的思維與行動，為左營、楠梓帶來嶄新的改變。此外，設計師協會理事長周姿利、高雄知名插畫家 Corter，以及設計界好友許咖咖、軍旅社阿傑、林心衡、林俞君、翁國嵩、吳讚峰、吳宛蓉等人皆到場相挺。今年高雄設計節策展人林唯哲雖未能親臨現場，亦特別傳達祝福，展現設計界對尹立的高度肯定。尹立表示，城市治理不僅是政策與建設，更需要設計思維與文化視角，讓城市發展兼具效率、溫度與靈魂。尹立長期致力於將設計融入城市公共治理，推動駁二藝術特區重生、高雄文化環境再造，以及各項文化創新政策。尹立強調，設計思考不只是美學，而是一種結構性的力量，能讓政策更有人性，也能讓城市保持靈魂。尹立強調，參選市議員的目標，不只是推展城市建設，也希望讓文化與設計成為城市治理治理的核心。尹立表示，設計不僅應存在於作品中，更應落實於日常生活之中。他也從自身實踐出發，將選舉文化作為創新起點。尹立說明，這次政見文宣由「濱線熊」創作者 Macaca 操刀，以溫暖可愛的插畫風格描繪左營、楠梓的知名地景，並設計多款插畫造型的尹立，帶領市民探索城市角落，象徵設計走入生活、走進地方。Macaca 表示，雖然自己是南投人，但已在高雄生活二十年，親眼見證這座城市的持續成長與蛻變。更說，很期待看見文化人進入議會，讓文化的力量深化地方、讓城市發展更有溫度。尹立在過去二十年深耕文化與設計領域，累積豐富跨域經驗，曾擔任高雄市立圖書館、高雄愛樂文化藝術基金會、美術館、歷史博物館、電影館等文化藝術機構董事，並創辦「高雄設計節」、「青春設計節」與「好漢玩字節」，鼓勵年輕人以創意參與城市建設。他也曾參與台灣設計展、文博會及上海世博會台灣館策展，並於2020年榮獲北美洲台灣人教授協會「廖述宗教授紀念獎－青年貢獻獎」。