豬肉禁宰令解除，溫體豬回歸，迎來餐飲業好消息。全台許多原本暫停營業的小吃店都於今（8）天正式重新開張。高雄南豐滷肉飯自強總店停業數日，今天迎來有溫體豬的首日，現場排隊人潮比以往更誇張，目測至少40人。另外高雄春蘭割包、彰化阿璋肉圓、阿三肉圓也都於今天開張。
有50年歷史的老店「南豐滷肉飯」，總店位在苓雅市場內，主打的滷肉，在中北部被稱為是「爌肉」，通常以溫體豬的五花肉（三層肉）部位來滷製，一塊塊滷到色澤發亮，吃起來鹹甜夠味、嚼感柔嫩，搭配一旁的酸菜，相當涮嘴，另外還有獅子頭飯、肉燥飯都是招牌商品，受到高雄在地人與觀光客青睞，經常可見門口排隊人潮。
之前受到非洲豬瘟禁宰令影響，總店於Google地圖公告歇業至昨（7）日，今天各地溫體豬終於正常供貨。南豐滷肉飯也重新開張，現場目測至少40人，人龍蔓延到隔壁店面。
至於屏東市中正路上的肉圓老店、高雄阿蘭割包等知名店家，也都重新開張。而彰化阿章肉圓同樣於今日開賣，還推出肉圓「外帶買10送2」。另外還有同樣位處彰化的阿三肉圓、阿泉爌肉飯同樣傳出一早就已大排長龍，民眾皆急著想吃到睽違多日那享念中的平民美味。
資料來源：南豐滷肉飯、阿蘭割包、彰化阿章肉圓、阿三肉圓、阿泉爌肉飯
