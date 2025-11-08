我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）本季宣布將正式退休，道奇隊今年也完成連霸，為他生涯完美收尾，而拿下世界大賽MVP的山本由伸，自然是最大功臣。近期克蕭在美國節目中開玩笑說，若下一個孩子是男孩，「也許會取名叫Yoshinobu（由伸）」，致敬他在道奇的日本隊友山本由伸。克蕭近日登上美國串流節目《The Dan Patrick Show》，當主持人問他：「如果下一個小孩是男孩，會以哪位隊友的名字來命名？」這位三屆賽揚獎得主先笑著回道：「其實我們下一個是女兒啦，但如果是男孩的話……」他思考片刻後幽默地補充：「也許會取名叫『Yoshinobu』吧。」隨後又開玩笑說：「我一直很喜歡玩瑪利歐賽車，那也可以叫『Yoshi（耀西）』呀！」現場頓時笑聲不斷。玩笑背後，其實藏著克蕭對山本由伸的真心敬佩。早在例行賽期間，克蕭就曾在加州體育頻道《SportsNet Los Angeles》的轉播中盛讚這位日本王牌投手：「他是我見過最有效率、最漂亮的投球者之一。」更令人動容的是，克蕭透露他會在家中親自教8歲的兒子Charlie看山本的投球影片，告訴他：「要學他，這就是典範的投球姿勢、完美的動作。」現年36歲的克蕭，本季結束後正式掛靴，結束輝煌的道奇生涯。他在大聯盟累積223勝、3座賽揚獎、1座國聯MVP，曾3度奪下勝投王、5度防禦率王，並在今年完成生涯3000次三振的里程碑。從一代王牌到新生代榜樣的傳承，Kershaw以笑談作結，也以真誠對後輩的敬意畫下完美句點。下一個「Yoshinobu」，或許真的會成為他人生新篇章裡最溫馨的延續。