▲金性燦生前以樂觀抗癌，態度感動粉絲。（圖／翻攝自X）

韓國時尚圈再傳噩耗，以節目《韓國超模新秀大賽》打開知名度的男模金性燦（김성찬），昨（7）日不敵癌症病逝年僅35歲，消息由其親哥哥在社群上證實：「性燦罹癌2年後，最終離開了我們。」消息一出震驚演藝圈與時尚圈，許多設計師與模特好友紛紛發文悼念。金性燦於2023年初確診罹患非霍奇金氏淋巴瘤，該病為一種與血癌相關的惡性腫瘤，他積極接受化療與免疫治療，治療期間仍不忘鼓勵粉絲，常以陽光語氣發文：「我正在重生中」、「我不會輸」，今年初他也在社群寫下：「就如大家所看到的一樣，我正在恢復，雖然慢，但希望我們都幸福。」樂觀態度感動無數粉絲。金性燦2013年登上首場時裝秀，憑藉高挑身材與冷峻氣質，迅速成為韓國時尚圈炙手可熱的男模代表，2019年更進軍海外時尚周，與多家國際品牌合作，他的從容台風與溫暖個性，讓許多後輩模特視他為榜樣，即使在抗癌期間，他仍維持鍛鍊與拍攝習慣，展現對生命與工作的執著。據悉，金性燦的靈堂設於首爾醫療院，將於8日上午10時半出殯，長眠於伊甸追思公園。哥哥透過社群留言：「希望大家能為弟弟留下溫暖的話，他在另一個世界一定能聽見。」粉絲們湧入留言區哀悼：「你永遠是最耀眼的模特」、「願你在天堂無病無痛」。