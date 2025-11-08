我是廣告 請繼續往下閱讀

▲仔細近看，運動服單側邊有深色、黃色的線條，像極了電路板。（圖╱記者葉政勳攝）

台積電今（8）日盛大舉行年度運動會，而高管們的穿著也受到大家注目，其中，董事長魏哲家出席，腳上穿的鞋子超特別，上面印有tsmc（台積電英文縮寫）的字樣，同時，今年運動會運動服也特別用心，酒紅色的Polo衫竟有小巧思，側邊印有線條彷彿就像「電路板」，密密麻麻像是電流通過。今日魏哲家與輝達執行長同框現身運動會，而黃仁勳也一同穿上了台積電的運動會專屬制服，衣服背面領口上左下角有小小tsmc字樣，仔細近看，更是發現衣服單側邊有深色、黃色的線條，像極了電路板，盡顯巧思，有民眾說，衣服有種「老錢風」的感覺。但也有人吐槽「衣服不好看，很像中年大叔穿的Polo衫」，不過，有消息傳出，這件運動服在網路上已經被炒到1500元高價，最低則開價100多元，價差十分誇張。此外，值得注意的，是魏哲家腳上的鞋子，他穿上印有台積電logo圖案的運動鞋，幕僚透露，這是先前SEMICON WEST為出席的他專門準備的，可以說只有魏董擁有這雙全台獨一無二的特製運動鞋。