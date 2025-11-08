汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）婚後互動備受矚目，外界也關心他與前妻大S（徐熙媛）的一雙兒女如何適應新家庭，昨（7）日馬筱梅閨密、藝人許蓁蓁出席公益活動時透露，馬筱梅待兩名孩子「真的像親生一樣」，她分享：「今年5月她還特地包場我開的珍珠畫室，替玥兒辦生日會，從沒聽她抱怨過，真心在照顧。」
許蓁蓁直言：孩子們也很乖 相處融洽
被問及孩子是否把馬筱梅當媽媽看待，許蓁蓁坦言兩人關係「滿好的」，雖然自己和孩子互動不多，但觀察下來覺得氣氛自然，「玥兒很乖，也很貼心。」她表示，馬筱梅面對家庭關係非常用心，願意陪伴孩子、參與他們的生活，讓這個重組家庭關係漸趨穩定。
許蓁蓁與馬筱梅認識7、8年，形容她「外表女人味十足，但個性其實很Man、很直率」，相處起來沒有壓力。她也透露：「馬筱梅在媒體前的樣子，跟私下差不多，很真實。」對於汪小菲火爆的形象，許蓁蓁笑說：「他對我們都很正常，對我朋友好就好。」並透露兩人婚後感情穩定，「目前相處得不錯。」
許蓁蓁婚後生活甜蜜 感性喊：老公對我太好了
許蓁蓁去年閃婚懷孕，如今女兒「小珍珠」已7個月。她笑說婚後夫妻幾乎沒吵過架，「有紛爭時老公都讓我。」老公甚至曾提議要將房子過戶給她，「我沒有要求，覺得結婚就是一起了，沒有分你我。」她強調婚後自律、凡事報備，「他不太管我，但我會有分寸。」展現穩定幸福的婚姻觀。
資料來源：許蓁蓁IG
