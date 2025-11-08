我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，對此，總統賴清德今（8）日透過社群媒體「X」表示，台灣會堅定地與歐洲及其他志同道合的朋友站在一起，堅定捍衛民主。蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，歐洲時間7日下午現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。對此，賴清德在「X」發文指出，感謝對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請蕭美琴發表演說。他說，作為國際社會值得信賴的夥伴，台灣堅定地與歐洲及其他志同道合的朋友站在一起，堅決捍衛民主。此外，總統府也表示，蕭美琴將在明天上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭美琴將在國賓門簡短發表談話。