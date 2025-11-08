我是廣告 請繼續往下閱讀

非洲豬瘟未擴散，市場恢復供應溫體豬肉，對此，總統賴清德今（8）日在社群媒體中分享各項美食，並進行快問快答；他笑稱「滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯，很多我們熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成的！」呼籲國人一同支持台灣豬。「台灣豬回來了！」賴清德在社群媒體中分享快問快答影片，分享愛吃肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨酥、豬血湯等美食。他提到，許多小吃都是台灣豬做的，「像前面這一盤，像滿漢全席一般」。賴清德表示，過去一陣子，因為防範非洲豬瘟，辛苦豬農、產業夥伴、攤商以及國人朋友的配合，但從這週末開始，大家又可以在市場買到各種新鮮的本土豬肉，安心享用美食了。賴清德說，要請國人朋友放心，非洲豬瘟是只會感染豬的動物疾病，不會人傳人，但台灣豬需要大家繼續努力守護，請大家不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。賴清德也在臉書發文說，謝謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合，「這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！」賴清德強調，政府會全力防疫，也要邀請國人朋友跟我們一起用行動繼續支持台灣豬。