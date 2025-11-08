我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士在缺少柯瑞（Stephen Curry）的情況下，今（8）日在NBA盃以104：129慘敗給丹佛金塊。除了進攻全面停擺，防守被約基奇（Nikola Jokic）與莫瑞（Jamal Murray）聯手肆虐外，本場比賽中一個微妙卻令人擔憂的細節，讓勇士隊的隱憂加劇，老將巴特勒（Jimmy Butler）跑動方式看起來不太對勁，動作明顯受限。轉播解說員、前NBA球員傑克森（Jim Jackson）在比賽中段就語帶凝重地指出這項異常。傑克森身為資深前鋒出身，對場上動作異常的敏感度極高，他直言：「我一直在觀察巴特勒的跑動方式……我知道他剛從背部傷勢恢復，看起來可能比想像中還嚴重。他現在防守時不如以往積極，跑動雖然有，但不像是真的要衝刺去卡位、或準備迎接身體接觸。」整場比賽中，巴特勒多次在快攻與防守轉換時落後半步，他的動作顯得拘謹，尤其在第三節面對金塊反擊時，他幾次選擇不強行起跳封阻或追防。他的爆發力與橫移速度都不如過往。前球員分析師在社群媒體上評論，這不只是單純年紀老化問題，而是「背部仍在困擾他」。分析師指出：「從他轉身、變速到接球動作的延遲，都能看出那股『不敢發力』的感覺。」最終勇士全隊進攻節奏受阻，全場失誤高達17次，被金塊外線轟進17顆三分球，以25分之差落敗，比賽過程艱難。巴特勒的健康狀況已是勇士隊最大的隱憂。他前一戰就因下背部緊繃提前退場，主帥柯爾（Steve Kerr）賽後坦言他仍在「持續接受治療」，而今晚的移動狀況顯然未見明顯改善。雖然球隊尚未正式更新傷勢報告，但多位記者指出，球團內部對他能否在接下來的背靠背賽事登場抱持懷疑態度。巴特勒的異常動作與持續的背傷問題，讓這支平均年齡偏高的勇士老將陣容健康警報再度響起，恐非短期能解決。