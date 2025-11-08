2025 Pinkoi市集「Pinkoi Design Fest 瘋設祭」周末在圓山花博爭豔館登場。 Pinkoi市集在今年邁入第十年，這次集結超過530設計品牌，規模再創新高。市集亮點、展區地圖、限定優惠及入場資訊一次看。
Pinkoi市集八大亮點
1. 530+品牌登場：其中有200+海外品牌。
2. 六大主題展區：「時尚星環」「居家生活」「星空廚房」「插畫角色」「文具漫遊」與「親子工坊」，讓大家都能在市集中找到屬於自己的理想設計。
3. 跨界舞台活動不停歇：活動期間共5場舞台限定活動。
4. 40+品牌美食派對。
5. 175家時尚品牌集結。
6. 最好玩的親子工坊。
7. 文具插畫品牌雲集。
8. 會員免費入場：每日前200名贈聯名吊飾。
pinkoi市集限定優惠
Pinkoi邀請日本鬍子碰碰、hanomanga（歯の漫畫），泰國 ease around、香港 Ilovemyselfself，以及台灣插畫家 KINGJUN、方坊、Tabbi、Better Days 日耀堂、唐葫蘆姑娘、doudle studio 等10位人氣插畫家，打造「星球主題聯名吊飾」。
即日起購買吊飾可享３大限定福利，包含單日專屬快速通道、獨家星球聯名紀念吊飾、市集優惠券，線上預購享８折優惠價250元，現場價為320元。
雙11優惠加碼，即日起至11月17，使用APP消費滿1111元，現折66元；滿2222元，現折222元，每帳號限用一次。此外，現場使用 Pinkoi Pay 結帳享獨家折扣，且付款600元可累積1點抽扭蛋，滿額集點送海鹽 SAP 洗髮膏、精油禮盒、連帽圍巾等好禮。
Pinkoi Design Fest 瘋設祭活動資訊
時間：11月7日（五）- 11月9日（日） 10:30 - 19:30（周五、六最後入場 19:00；周日最後入場 18:00，閉館 18:30）。
地點：圓山花博公園爭豔館（台北市中山區玉門街 1 號）。
入場方式：出示 Pinkoi 會員畫面即可免費入場。
資料來源：Pinkoi、花博公園
