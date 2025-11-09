2025地價稅繳稅優惠懶人包來了！今年地價稅繳納期限，因為11月30日剛好是星期天而順延到12月1日，逾期沒繳最重會加徵10%滯納金，還可能被強制執行或查封財產。地價稅怎麼繳回饋最高、最聰明？《NOWNEWS》整理台灣Pay、悠遊付、信用卡繳地價稅優惠回饋整理。
台灣Pay繳地價稅優惠
台灣Pay表示，即日起到12月4日，使用「台灣Pay」（金融卡／帳戶／信用卡），透過「行動銀行」APP 或「台灣行動支付」APP進行掃碼2025地價稅，就可參加抽獎，每成功繳納一張就有一次抽獎機會。但同一位用戶只限得一個獎項。
頭獎：韓國釜山機加酒雙人旅遊券(市價約 6萬9000元) 1名。
貳獎：iPhone Air 256GB (市價約 3萬6900元) 4名。
參獎：iPhone 17 256GB (市價約 2萬9900元) 5名。
肆獎：MARSHALL EMBERTON III三代智能音響(市價約6990元)8 名。
伍獎：遠東SOGO禮券1000元80名。
悠遊付繳地價稅優惠
悠遊付表示，即日起到11月30日，使用悠遊付繳納地價稅，每筆扣款享2%悠遊付回饋金，再加上銀行加碼回饋以及早鳥、滿額禮還有首繳禮多重優惠，滿額最高享7.5%回饋。
▹ 10月28日起至11月30日止，使用悠遊付繳納地價稅每筆扣款享2%悠遊付回饋金，每戶回饋上限100元，總回饋金140萬元，額滿即止。
▹ 累計繳稅滿1萬2000元並完成任5筆悠遊付錢包或綁定銀行帳戶的消費扣款交易，再送總額500元現金回饋券，每戶限贈1份，限量1500名。
▹ 早鳥加碼：10月28日至10月31日期間繳納地價稅累滿5000元，並完成任2筆悠遊付錢包或綁定銀行帳戶的消費扣款交易，再加碼送100元現金回饋券，每戶限贈1份，限量1000名。（已截止）
▹ 首繳加碼禮：首次使用悠遊付繳納地價稅並於活動期間內繳納完成，即可獲得100元現金回饋券1份，每戶限贈1份，限量1000名，送完為止。
悠遊付玉山、元大以及華南三大銀行加碼回饋
▹ 玉山銀行：即日起到11月30日，使用悠遊付綁定玉山信用卡繳地價稅，登錄享0.2% 玉山e point點數回饋。活動需登錄，登錄名額無上限。每歸戶回饋上限50點。
▹ 元大銀行：即日起到11月30日，使用悠遊付綁定元大銀行存款帳戶扣款繳納地價稅，單筆金額滿2000元以上享100元悠遊付回饋金，每戶限回饋乙次，限量1000名。
▹ 華南銀行：即日起到12月31日，活動期間每周四，使用華南銀行SnY臺幣數位帳戶連結悠遊付單筆消費扣款滿500元（含）以上，享最高6%悠遊付回饋金。每戶每週回饋上限30元，限前1200名。
活動期間內透由「專屬開戶連結」，前300名開立SnY臺幣／外幣數位帳戶之新戶，如符合下列全部條件，可獲得300元悠遊付回饋金。每戶限回饋乙次，本活動限前300名符合資格及條件者參加。
(1) 成功登入「華南銀行+」APP。
(2) 完成華南銀行LINE個人化服務綁定。
(3) 使用SnY臺幣帳戶連結悠遊付，並完成首筆消費扣款滿100元（含）以上。
地價稅超過5000元！超商「這樣繳」最聰明
經常分享信用卡優惠、排行榜的粉專「這就是人生」建議，如果要繳超過5000元的地價稅單，最好的繳法是在超商透過OPEN錢包+OP卡拿2%，最高可以繳到 3萬元。
如果繳稅額在中間級距，「這就是人生」則建議，可以選擇悠遊付的2%回饋，如果使用玉山信用卡再加0.2%或元大／華南帳加碼，繳滿5000元或1萬2000元還有額外加碼，但仍然拿得是現金抵用券，而且還要額外消費次數。
如果是小額的話，則建議參與台灣Pay活動，因為不論繳多少金額都有至少50元，台企還可以拿到100元、台灣銀行有70元回饋。
信用卡繳地價稅分期0利率
▹ 土地銀行：單筆金額滿3000元，享3期、6期0利率。
▹ 第一銀行：單筆繳稅金額滿1萬元(含)以上登錄享3期、6期0利率。
▹ 中國信託：不限金額免手續費，還可享信用卡固定額度內，單筆滿1萬元3期分期0利率，簽帳金融卡不適用。
▹ 玉山銀行：透過玉山Wallet或 Paytax繳稅服務網繳地價稅，單筆滿5000元(含)以上，登錄享3期0利率。
▹ 新光銀行：不限金額，分3、6期0利率。
▹ 遠東銀行：單筆3000(含)以上即可申請3期0利率。
▹ 元大銀行：單筆稅額3000元(含)以上，享3期分期0利率。
▹ 永豐銀行：完成登錄當月起單筆滿3000元(含)以上，享3期或6期分期0利率。
▹ 陽信銀行：單筆滿3000元(含)以上，享分3、6期0利率，金額上限為200萬元。
▹ 聯邦銀行：單筆滿3000元，分3期0利率。
Q：農地要繳地價稅嗎？
A：臺中市政府地方稅務局表示，常有民眾誤以為只要是農業用地就不用課徵地價稅，其實農業用地需作農業使用，才能依土地稅法第22條規定課徵田賦（目前停徵），也就等同不需課徵地價稅。
但如果原本課徵田賦的農業用地，變更為非農業使用，例如農舍增建、建築假山、步道等與農業使用無關的景觀設施或興建廠房、堆置土石、鋪設水泥地等，就無徵收田賦的適用，應自使用情形變更的次期起改課地價稅。
Q：地價稅可以超商補單嗎？
A：可以喔。如果沒收到地價稅單或是遺失了，可以到7-11、全家、萊爾富及OK等超商的多媒體事務機，列印小白單直接至櫃檯繳納，不過要注意超商繳稅限額為3萬元以下。
南投縣政府稅務局說明操作步驟，以7-11 ibon為例：點選「儲值／繳費」>「政府代收」>「地方稅稽徵機關」>閱讀服務須知，點選「同意，繼續下一步」>可選擇使用「自然人憑證」登入，如無自然人憑證可選「健保卡登入」>插入自然人憑證或健保卡>自然人憑證需輸入身分證字號、自然人憑證PIN碼>健保卡則須輸入健保卡網路註冊密碼>選擇並確認繳費內容與金額>按下一步就可以列印囉。
Q：超商繳地價稅要手續費嗎？
A：台北市稅捐稽徵處表示，持地價稅書面繳款書到7-11、全家等4大超商繳稅，稅額限不超過3萬元，納稅義務人不用負擔手續費。超商代收的截止時間，為繳納期間屆滿後3日24時。如2025年地價稅繳納截止日為12月1日。12月4日24前都還能到超商繳稅。
資料來源：台灣Pay、悠遊付、這就是人生、臺中市政府地方稅務局、南投縣政府稅務局、台北市稅捐稽徵處
