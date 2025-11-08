我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵我不分。鄭麗文雖回嗆，民進黨扭曲歷史，不過連前立委蔡正元也酸，國民黨主席悼念對象是策動顛覆國府的中共成員，乾脆改名「中國國民投降黨」。蔡正元說，台灣社會所稱的「白色恐怖」，本質上與中共台灣工作會書記蔡孝乾案密切相關，蔡孝乾被捕後供出逾1千8百名共產黨員，其中超過1千500人現已被北京視為烈士。他質疑，這些人在當時是否真的嚴重到必須判處死刑，是至今仍待釐清的歷史公案。蔡正元指出，民國初期國共對立激烈，當時中共成員多以讀書會等形式從事組織活動，同時進行顛覆政府的工作。他表示，這類組織的成員並不僅限於吳石等情治系統人員，更多是試圖顛覆國民政府的地下組織成員。他認為，「顛覆性組織」與「特務活動」本質不同，因此是否能將所有人都視為「政治受難者」，取決於不同的歷史觀點與政治立場。蔡正元進一步表示，現今從未看過中國的領導人前往祭拜所謂「國民黨的政治受難者」，但國民黨主席卻前往悼念曾試圖推翻國民政府的人員，這種現象在他看來等同「顛倒國民黨的歷史定位」。他批評，若國民黨主席祭拜的對象包括策動顛覆國府的中共成員，將會讓國民黨面臨深化身份混淆的問題。蔡正元酸，若國民黨持續此種路線，恐怕「中國國民黨」應該更名為「中國國民投降黨」才更貼切。他強調，白色恐怖議題涉及複雜歷史背景，所有論述都應回到事實本身，不應讓政治操作取代歷史真相。