臺北陽明休息室疑似有未報名人員在內指導，經警告後未離場，平鎮高中再次向裁判抗議，主審確認後依規程將陽明高中總教練驅逐出場 ，褫奪本場比賽。

2025年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（8）日在新北市三重棒球場舉行64強賽，由平鎮高中交手陽明高中，上演一場「科班對決」的精彩戲碼。但卻是以戲劇性結尾，陽明一度領先1分，卻因為休息室出現未登錄之教練，遭到平鎮抗議，最終主審確認後，依規程將陽明總教練驅逐出場 ，褫奪本場比賽，平鎮以7比0獲勝，晉級32強。此役平鎮在2局下靠著三壘安打及高飛犧牲打先馳得點，陽明在3局上展開反攻，單局攻下2分，反倒以2：1領先。不果比賽進行到3局下，平鎮提出抗議，指出陽明休息室內出現非攻守名單上的教練。比賽也因抗議而中斷，經大會確認後，依規定判定比賽結束，由平鎮高中獲勝。陽明此役在攻守名單上登錄總教練為尹德融。據大會競賽規章規定，非攻守名單內之教練不得進入場內。官方大會後續公告，「