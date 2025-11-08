我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雲豹將目光投向在桃園巨蛋附近的桃園國民運動中心，圖為桃園國民運動中心4樓的籃球場。（圖／取自桃園國民運動中心官網,https://tycsc.cyc.org.tw/sportscenter/14）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季持續火熱開打中，目前氣勢正好的桃園台啤永豐雲豹今（8）日迎來主場開幕戰。雲豹執行長張建偉在今日賽前透露，由於原主場桃園巨蛋即將進行整修，雲豹此前在開季記者會時就宣布在新賽季採用「多主場制」，前半段賽事仍將於桃園巨蛋舉辦，但因應市政府的整修工程，後續11場例行賽必須另覓新場地。球團最初考慮以健行科技大學體育館作為「保底場地」，但經過評估後最終決定放棄。張建偉在開季記者會時就曾提到，健行科大體育館只能容納約2000人，座位數相對較少，且該場地位於社區內，平日比賽可能會產生噪音，影響鄰近居民。張建偉今日再次解釋了放棄健行科大作為主要替代場地的原因。他表示，健行科大的主要觀眾席位於二樓，且場館內的欄杆位置會剛好遮擋觀眾視線，導致觀賽體感極差「如果是免費的票就算了，但我們又要賣票然後視野又很差，我也擔心觀賽體驗會很差。」最終，雲豹將目光投向在桃園巨蛋附近的桃園國民運動中心。張建偉指出，選擇國民運動中心的好處是球隊可以從0到100自行搭建所有設施，確保最佳的觀賽視野和體驗。他坦言，由於設施需完全自己架設，成本相對較高，因此如果效果良好當然就不會跑了。張建偉先前也曾透露，球隊正在積極協商機場捷運A18站附近一處可容納約5000人的大型場館，空間約為健行科大的兩到三倍。他表示目前雖然先將新主場定為桃園國民運動中心，但並未完全放棄該場地，但由於溝通租借流程較為繁瑣，擔心「兩頭空」，因此決定先拿下國民運動中心作為主要替代主場。