日本職棒養樂多燕子隊強打者村上宗隆（Murakami Munetaka）正式展開旅美挑戰！球團於11月8日宣布，已向美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）提出入札制度（Posting System）申請，美國職棒30支球團均已接獲通知，意味著這位「日本最強打者」的MLB爭奪戰正式開打。雖然此前有過村上去道奇和大谷翔平聯手的討論，但ESPN認為這可行性不大，除非村上本人願意降薪，不然道奇人滿為患，不太可能花錢去簽他。

MLB三巨頭領銜搶人　預料掀起2億美元級爭奪戰

年僅24歲的村上宗隆，至今在日本職棒出賽8個球季，累積265支全壘打、OPS高達.951，是當今日本最具代表性的強打者之一。根據美媒報導，已有多支大聯盟球隊派出球探密切關注，包括洋基、大都會與道奇等資金雄厚的球團都被視為最有力的競爭者。由於各隊求才若渴，預料村上的入札金與合約總額將超過2億美元。

▲洛杉磯道奇隊最新的續約決定，留下了和他位置一樣的三壘手蒙西（Max Muncy）恐讓村上宗隆與大谷翔平聯手的夢想暫時破滅。（圖／美聯社／達志影像）
▲村上的主戰位置是三壘，但道奇已行使蒙西（Max Muncy）的合約延長選項；一壘有弗里曼（Freddie Freeman）、指定打擊是大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
道奇陣容滿員　村上恐難「塞進去」

美國《ESPN》知名記者Jeff Passan在節目《The Rich Eisen Show》中談到這位「日本重砲」，並指出：「問題是——他也會成為下一個想加盟道奇的日本球員嗎？」Passan分析，雖然道奇長年吸引亞洲球星，但從實際陣容來看，村上未必能找到定位。

他解釋道：「村上的主戰位置是三壘，但道奇已行使蒙西（Max Muncy）的合約延長選項；一壘有弗里曼（Freddie Freeman）、指定打擊是大谷翔平。村上也不是那種能靈活勝任外野的球員，所以實際上，道奇可能沒有讓他發揮的空間。」

Passan：有王朝級火力，但得降價才可能加盟道奇

不過Passan強調，他並非質疑村上的實力：「他擁有支撐球隊王朝的力量。2022年擊出56轟，創下NPB單季紀錄，這種火力放眼全球都極為罕見。」

他認為這將是一場極具看點的談判，「關鍵在於球團如何評價他的打擊接觸能力（contact ability）。若他堅持想加盟道奇，就得願意『以較低價格』簽約，否則恐難成行。」

日本最強打者的下一站？

村上宗隆早已多次表態夢想挑戰大聯盟，如今正式踏出關鍵一步。據美媒推測，他的合約總額可能超越松井秀喜、大谷翔平初登美時的規模，成為史上最受矚目的日本打者之一。

接下來，球迷最關心的焦點將是——這位令全球球探趨之若鶩的「日本怪物」，最終會穿上哪一支球隊的球衣。

▲日本強打村上宗隆正式提交入札申請。《MLB Network》節目專題中，分析師將他形容為「現代版松井秀喜」，記者更直指西雅圖水手與紐約大都會是最有可能簽下這位左打重砲的兩支熱門球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲村上宗隆早已多次表態夢想挑戰大聯盟，如今正式踏出關鍵一步。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：The Rich Eisen Show

