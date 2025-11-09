我是廣告 請繼續往下閱讀

▲村上的主戰位置是三壘，但道奇已行使蒙西（Max Muncy）的合約延長選項；一壘有弗里曼（Freddie Freeman）、指定打擊是大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

▲村上宗隆早已多次表態夢想挑戰大聯盟，如今正式踏出關鍵一步。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒養樂多燕子隊強打者村上宗隆（Murakami Munetaka）正式展開旅美挑戰！球團於11月8日宣布，已向美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）提出入札制度（Posting System）申請，美國職棒30支球團均已接獲通知，意味著這位「日本最強打者」的MLB爭奪戰正式開打。雖然此前有過村上去道奇和大谷翔平聯手的討論，但ESPN認為這可行性不大，除非村上本人願意降薪，不然道奇人滿為患，不太可能花錢去簽他。年僅24歲的村上宗隆，至今在日本職棒出賽8個球季，累積265支全壘打、OPS高達.951，是當今日本最具代表性的強打者之一。根據美媒報導，已有多支大聯盟球隊派出球探密切關注，包括洋基、大都會與道奇等資金雄厚的球團都被視為最有力的競爭者。由於各隊求才若渴，預料村上的入札金與合約總額將超過2億美元。美國《ESPN》知名記者Jeff Passan在節目《The Rich Eisen Show》中談到這位「日本重砲」，並指出：「問題是——他也會成為下一個想加盟道奇的日本球員嗎？」Passan分析，雖然道奇長年吸引亞洲球星，但從實際陣容來看，村上未必能找到定位。他解釋道：「村上的主戰位置是三壘，但道奇已行使蒙西（Max Muncy）的合約延長選項；一壘有弗里曼（Freddie Freeman）、指定打擊是大谷翔平。村上也不是那種能靈活勝任外野的球員，所以實際上，道奇可能沒有讓他發揮的空間。」不過Passan強調，他並非質疑村上的實力：「他擁有支撐球隊王朝的力量。2022年擊出56轟，創下NPB單季紀錄，這種火力放眼全球都極為罕見。」他認為這將是一場極具看點的談判，「關鍵在於球團如何評價他的打擊接觸能力（contact ability）。若他堅持想加盟道奇，就得願意『以較低價格』簽約，否則恐難成行。」村上宗隆早已多次表態夢想挑戰大聯盟，如今正式踏出關鍵一步。據美媒推測，他的合約總額可能超越松井秀喜、大谷翔平初登美時的規模，成為史上最受矚目的日本打者之一。接下來，球迷最關心的焦點將是——這位令全球球探趨之若鶩的「日本怪物」，最終會穿上哪一支球隊的球衣。