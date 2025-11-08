我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風升級成中度颱風，下週恐逼近影響台灣，中央氣象署初步預估雨量500至800毫米，若最高雨量800毫米時，可能在光復馬太鞍溪上游造成崩塌，阻塞河道形成新的堰塞湖，警戒範圍可能包含光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮共2720個門牌，當地居民也需多加留意。氣象署預報員張峻堯指出，根據最新預報，鳳凰颱風開始影響台灣的時間比昨天預報的稍微延後，預計下週三（12日）到週四（13日）最接近台灣，下週四下午到晚上離開，「但要特別注意的是，鳳凰颱風對台灣的最大影響不是登陸的時候，而是靠近時環流就會帶來大雨」。林業及自然保育署花蓮分署表示，中央氣象署初步預估雨量是500至800毫米，經模擬最高雨量800毫米時，可能在上游造成新的崩塌，阻塞河道成新的堰塞湖，蓄水量體將達1500萬噸，是目前堰塞湖水量的10倍。花蓮分署表示，若新的堰塞湖形成，預估會在24小時內潰決，經模擬最大洪峰是每秒4500立方公尺，已將極端值影響範圍提供給花蓮縣府做撤離參考，影響範圍只比9月23日稍微小一點。花蓮縣府根據警戒範圍，套圖算出包含光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮共2720個門牌，正與戶政單位清查戶籍資料，預計明日下午與鄉鎮公所及相關單位召開防災整備會議。經濟部水利署昨日下午2時也召開防汛整備視訊會議，督導各分署加強防颱整備，做好各項應變與防災準備。水利署也特別針對光復災區超前部署，調度大型移動式抽水機支援，優先架設於阿陶莫、大同堤防、大同開口堤、大安堤防、富田堤防及西馬佛五號堤防等重點地區。同時，馬太鞍溪南北兩岸亦預先布署挖土機、卡車等機具，並備妥消波塊與太空包等防汛物資，以備不時之需。除持續協助辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系疏濬與河道整理作業外，水利署並指示第九河川分署與花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所及光復鄉公所保持密切聯繫，密切監測水情變化，並於必要時協助地方辦理疏散撤離等防救災工作。