黃仁勳快閃來台！來不及吃美食「趕回家擼狗」

▲黃仁勳這次快閃來台無暇體驗美食，因為已連續出差3週，最想做的事就是回家陪陪伴狗狗。（圖／記者李青縈攝）

黃仁勳在家演練新品發布會！3隻狗狗當聽眾萌爆

▲▼有次黃仁勳在自家廚房親筆簽下GeForce RTX 5090顯示卡作為抽獎禮物時，3隻狗就在一旁乖巧入鏡。（圖／翻攝自「NVIDIA」YT）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日再度快閃台灣，當被媒體問到會不會再去夜市吃小吃時，黃仁勳笑著回應：「我得快點回家，很想家裡的狗狗。」短短一句話流露滿滿思鄉與愛犬情。而他疼愛毛孩早已不是祕密，過去輝達的YouTube影片還曾拍到，黃仁勳在家中廚房演練新品發布會，聽眾就是3隻愛犬，狗狗們乖巧聽畫的萌樣融化一票網友。黃仁勳昨（7）日下午閃電抵台，透露此行只停留約一天半，目前已搭機離開。過去他造訪台灣時，常被民眾捕捉到逛夜市、吃牛肉麵的親民身影，但這次他卻無暇體驗美食，因為已連續出差3週，最想做的事就是回家陪陪伴狗狗。黃仁勳對毛孩的寵愛眾所皆知，甚至允許員工帶狗上班，還替牠們製作專屬「員工證」。據悉，他家裡總共養了3隻狗，分別為一隻白色貴賓犬、一隻伯恩山與貴賓混種犬，以及一隻黃金獵犬，平時都受到他細心照顧，與主人的感情相當深厚。這幾隻狗狗也曾登上輝達官方YouTube影片，有次黃仁勳在自家廚房親筆簽下GeForce RTX 5090顯示卡作為抽獎禮物時，3隻狗就在一旁乖巧入鏡，甚至黃仁勳有時在家中廚房演練新品發布會，狗狗們還會充當台下觀眾，逗趣畫面讓網友直呼：「太可愛了！」