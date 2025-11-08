我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華男籃備戰2027年世界盃男籃賽亞洲區資格賽名單風波落幕，籃協澄清，林信寬已確認解除列管。最終16人培訓名單也隨之更新，由關達祐、蔡宸綱及譚傑龍遞補入列。（圖／NOWnews資料照）

中華籃協日前公布世界盃資格賽對日本的16人與24人名單，其中桃園台啤永豐雲豹雙星高錦瑋與林信寬最終未出現在16人名單之中，引發廣大球迷關注。對此，雲豹執行長張建偉今（8）日受訪時表示因為TPBL賽程確實比較緊湊，球團與聯盟在季前其實就已經和籃協溝通過，並釋出可配合的集訓時段，但最終雙方時程未能完全銜接上，坦言「確實有些遺憾」。針對外界質疑TPBL賽程與中華隊集訓期衝突，張建偉表示，球團與聯盟早在季前就與籃協溝通，並主動提出可配合的時間，「其實我們本來就有集訓的時間提供給籃協，那至於籃協有沒有按照我們的方式安排，我們也沒辦法得知。」他進一步指出，因為TPBL賽程相對緊湊，要調整並不容易，但球團仍盡力協調：「我們在事情發生前就已經知道集訓時間，也有騰出時間去配合，但可能（籃協）有其他考量，最終沒有如實地去配合，這其實比較遺憾。」雲豹營運長顏行書此前曾說明，資格賽首階段集訓期間（11月17日至12月1日）與球隊賽程重疊，球員若參加將無法回母隊訓練與比賽，總共將影響雲豹多達5場比賽，因此最終基於「不希望球員過度使用，陷入疲勞或受傷風險」的健康考量，婉拒了這次徵召。談到兩位核心球員，張建偉特別肯定了副隊長高錦瑋對球隊的積極影響。他指出，高錦瑋身為雲豹副隊長，給自己的壓力特別大，並稱讚他是團隊中最努力付出的人。張建偉說：「我認為他的這種積極性，讓他擔任這個位置是可以帶動大家一起行動的，所以我也不諱言其實從他擔任副隊長開始，整個球隊都動起來，看到他練習大家就跟著練習，我覺得這樣自發性帶著球隊一起的感覺很好。」至於「金牌狀元」林信寬，張建偉則表示他今年也在調整自己的心態，努力扛起本土先發前鋒的責任，並積極調整缺失，盡量打團隊球。這也進一步突顯了兩位球員在球隊現階段絕對是不可或缺的因素，也是球團必須審慎管理其健康的原因。