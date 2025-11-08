我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Helwani特別點出第6戰第9局的一次關鍵爭議——當時道奇打者擊出的球卡在外野護網之間，被判定為自動二壘安打（ground-rule double），改變了比賽節奏。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管外界爭論不休，道奇隊仍沉浸在連霸喜悅中。球員們在遊行中高舉獎盃、與球迷擊掌慶祝，氣氛依舊熱烈。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊奪下睽違已久的世界大賽冠軍，全城歡騰。然而，就在歡慶氛圍延燒之際，一位加拿大體育記者卻潑來一盆冷水。知名媒體人Ariel Helwani在節目上痛批道奇球員「慶祝方式太丟臉」，引發美加兩地球迷激烈論戰。道奇在與多倫多藍鳥的世界大賽激戰至第7戰延長賽，最終奪冠封王。然而，出身加拿大、長期支持藍鳥隊的Helwani在個人節目《The Ariel Helwani Show》中表示，自己看完道奇的慶祝影片後「感到尷尬」。「我知道大家會說我這是『輸不起』，但老實講，道奇的慶祝真的很丟臉，像一群小丑。我覺得那是一場羞辱性的表演。」Helwani語氣嚴厲地說。Helwani特別點出第6戰第9局的一次關鍵爭議——當時道奇打者擊出的球卡在外野護網之間，被判定為自動二壘安打（ground-rule double），改變了比賽節奏。他批評道奇球員之後竟在慶功場合拿此事開玩笑。「他們自己在那球上受益，現在卻把那畫面當笑話講。那是對比賽的不尊重。」他說。在洛杉磯的封王遊行上，道奇投手史奈爾（Blake Snell）高喊：「嘿！球在哪？球在哪？舉起雙手！」而外野手狄恩（Justin Dean）則模仿當時舉手示意不觸球的動作回應：「我沒碰！太神了吧！」這段互動雖博得現場笑聲，卻也成為Helwani批評的焦點。Helwani還點名道奇內野手「Kiké」Enrique Hernández在慶功典禮上使用不雅字眼、狂妄自誇為「三冠王」，痛批這種表現「完全失態」。「他說自己是三冠王？拜託，那不是你個人的功勞。那就像團體作業拿了A，你只是其中一員罷了。」Helwani冷嘲熱諷，並提到若不是外野手帕赫斯（Andy Pages）在第7戰做出關鍵美技，「Kiké只會被記得是漏接克萊門特（Ernie Clement）飛球的那個人。」Helwani最後表示：「昨晚我成了更忠誠的藍鳥球迷。藍鳥展現了尊重與專業，道奇那種慶祝方式，他們永遠不會做。」這番言論一出，隨即在社群媒體掀起爭議。支持者留言：「說得好，道奇太囂張了！」、「報應會來的！」但也有大批球迷回嗆：「輸不起別出來酸！」、「被笑不想被笑，那就贏啊！」、「典型的加拿大酸民。」儘管外界爭論不休，道奇隊仍沉浸在連霸喜悅中。球員們在遊行中高舉獎盃、與球迷擊掌慶祝，氣氛依舊熱烈。Helwani的批評或許觸及部分敏感球迷，但對這支近年打造王朝氣勢的道奇而言，他們似乎並不打算理會「酸民的噪音」。有洛杉磯球迷在留言中反擊：「如果慶祝都不行，那勝利還有什麼意義？」