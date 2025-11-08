我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃智裕長期投入婦幼保護工作，是社工眼中最具溫度和深度的保護工作者，總是盡力提供個案及案家全方位的保護與協助。（圖／高市婦幼隊提供）

2014年起，衛福部參照國際紫絲帶運動，推廣反暴力的精神舉辦「紫絲帶獎」，也是保護服務工作的最高榮譽，高雄市楠梓分局家庭暴力防治官黃智裕長期投入婦幼保護工作，總是盡力提供個案及案家全方位的保護與協助，一次次阻止家暴傷害，提供受暴者及其家屬面對處理的勇氣與行動，這樣長期傾力的投入與付出，終於榮獲衛福部警政領域紫絲帶獎。衛福部「紫絲帶獎」主要是表彰任職於公私部門保護工作六大領域的傑出貢獻者，包括：家暴、性侵害、性騷擾及兒少保護等。透過表揚、分享服務經驗與得獎者振奮人心的生命故事，給予社政、衛政、警政、教育、司法等保護服務工作崗位上默默耕耘的專業人士最直接最有力的鼓勵與支持，盼召喚更多有志之士投入和參與，促進社會對反暴力之關注與重視，激發更多省思與共鳴！黃智裕原於2004年擔任高市社會局社工，期間觀察到許多弱勢婦幼被害人亟待救援及協助。2007年本於為民服務、伸張正義的初衷考取警察，投入治安工作，在派出所擔任社區家庭暴力防治官工作，後為運用本身所學的社工專業，保護婦幼被害人，更於2019年考取分局家庭暴力防治官資格，專責婦幼保護工作迄今。某次冬天深夜巡邏勤務，發現一位約70歲老伯，拄著四腳助行器，當下察覺有異，立即向前關心，後帶老伯上巡邏車回派出所查證身分並通知家屬，驚見老伯家人匆忙拿著老伯的遺書前來派出所，原來老伯久病厭世，所幸當下即時關懷，挽救一條寶貴性命，這一幕讓黃智裕永遠難忘。黃智裕默默耕耘付出、點亮陰暗角落，成為受暴者倚靠之力量。黃智裕長期投入婦幼保護工作，深感保護工作的意義與使命，主動進修、參與研習，讓自己不單以警政視角看待保護業務，更是社工眼中最具溫度和深度的保護工作者，總是盡力提供個案及案家全方位的保護與協助，一次次阻止家暴傷害，提供受暴者及其家屬面對處理的勇氣與行動，這樣長期傾力的投入與付出，期許成為每個需要者的生命之光！「保護工作重在預防，一旦啟動，不論被害人或相對人，都宛若是場長期抗戰的終身服務、支持陪伴；總是殫思竭慮、焚膏繼晷審視個案，惟恐稍一不察，網絡相依的環節斷在這裡而致功虧一簣…」這是黃智裕家防官也是從事保護服務工作者最大的感觸和體認。高市警婦幼隊隊長王碧玉表示，保護服務工作應本著「預防為先，偵防並重」，除了暴力當下的救援與人身安全維護外，與社政、衛政、司法、教育等跨網絡的通力合作更顯重要。這次黃智裕家庭暴力防治官獲獎不僅是對其個人工作表現的認可與讚揚，更展現了該局在婦幼安全保護中堅定的承諾與安定的力量，高市婦幼隊將持續以被害人為念，發揮同理心，協力打造無暴力生活空間，成為守護民眾安全最重要也最溫暖的後盾。