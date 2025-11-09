雙11優惠必搶咖啡寄杯！7-11表示，APP線上寄杯有特大杯美式買11送11，自備杯扣5元後單杯25元。全家便利商店表示，中杯美式50杯1111元，平均每杯22元。美廉社雙11當天開搶中杯美式11元，等於3.1折比買一送一還便宜；85度C則祭出買2送1；星巴克買一送一登場，周一用uniopen聯名卡支付，大杯太妃核果風味那堤平均83元。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月9日至11月15日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月3日至11月12日
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送5，6.9折（原價70元、特價48元）
◾琥珀小葉奶茶/梔子花奶青買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡系列13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾黑糖珍珠撞奶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
📍門市｜11月5日至11月10日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾特大杯小葉奶茶／奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜11月7日至11月9日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶4杯190元，6.9折（原價70元、特價48元）
📍門市｜10月15日至11月11日
◾楊枝甘露冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾鳳梨冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍APP｜11月8日至11月11日
◾中杯美式50杯1111元，6.3折（原價35元、特價22元）
◾中杯拿鐵40杯1111元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯美式40杯1111元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵33杯1111元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾Let’s Tea 40元系列46杯1111元，6折（原價40元、特價24元）
◾Let’s Tea 50元系列33杯1111元，6.7折（原價50元、特價34元）
◾Let’s Tea 60元系列28杯1111元，6.6折（原價60元、特價40元）
📍APP｜11月8日至11月10日
◾Let’s Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾Let’s Tea 60元系列買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）
◾Let’s Tea 60元系列買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜11月5日至11月9日
◾特大杯特濃拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾特大杯特濃美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）
📍門市｜10月29日至11月11日
◾焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
uniopen聯名卡獨享好康！11月3日周一開工當天，門市營業時間內，使用uniopen聯名卡買大杯以上同品項買一送一，限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付），或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付。
🟡萊爾富
📍門市｜10月29日至11月25日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
🟡美廉社
📍APP｜限11月11日 11:11開搶
◾中杯美式11元，3.1折（原價35元）限量1111杯
👉美廉社美式咖啡11元點此購買
📍APP｜10月15日至11月11日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡小北百貨
📍門市｜限11月11日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
雙11優惠當天限定！11月11日大杯指定品項買2送1，包括大杯特皮Q奶茶、大杯蕎麥奶茶、大杯蕎麥冬瓜、大杯榛果拿鐵、大杯香草拿鐵，寄杯卡同樣買2張送1張。
每周三「黑糖珍珠日」，周三當天黑糖珍珠系列第2杯半價；每周五咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡路易莎咖啡
11月1日至12月31日期間會員優惠，只要出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、路易莎、85度C
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜11月3日至11月12日
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送5，6.9折（原價70元、特價48元）
◾琥珀小葉奶茶/梔子花奶青買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡系列13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾黑糖珍珠撞奶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾特大杯小葉奶茶／奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶4杯190元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾楊枝甘露冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾鳳梨冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜11月8日至11月11日
◾中杯美式50杯1111元，6.3折（原價35元、特價22元）
◾中杯拿鐵40杯1111元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯美式40杯1111元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵33杯1111元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾Let’s Tea 40元系列46杯1111元，6折（原價40元、特價24元）
◾Let’s Tea 50元系列33杯1111元，6.7折（原價50元、特價34元）
◾Let’s Tea 60元系列28杯1111元，6.6折（原價60元、特價40元）
◾Let’s Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾Let’s Tea 60元系列買2送1，6.7折（原價50元、特價33元）
◾Let’s Tea 60元系列買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯特濃拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾特大杯特濃美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.3折（原價40元、特價25元）
◾焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
uniopen聯名卡獨享好康！11月3日周一開工當天，門市營業時間內，使用uniopen聯名卡買大杯以上同品項買一送一，限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付），或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付。
📍門市｜10月29日至11月25日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜限11月11日 11:11開搶
◾中杯美式11元，3.1折（原價35元）限量1111杯
👉美廉社美式咖啡11元點此購買
📍APP｜10月15日至11月11日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜限11月11日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
雙11優惠當天限定！11月11日大杯指定品項買2送1，包括大杯特皮Q奶茶、大杯蕎麥奶茶、大杯蕎麥冬瓜、大杯榛果拿鐵、大杯香草拿鐵，寄杯卡同樣買2張送1張。
每周三「黑糖珍珠日」，周三當天黑糖珍珠系列第2杯半價；每周五咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡路易莎咖啡
11月1日至12月31日期間會員優惠，只要出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。