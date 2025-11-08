我是廣告 請繼續往下閱讀

中華民國足球協會於11月8日宣布，理事長王麟祥正式請辭職務，主因出於健康考量。王麟祥在辭職聲明中感謝理監事與協會團隊的共同努力，並期盼改革方向能夠延續，讓足球在台灣「真正站得起來」。中華足協表示，將依章程程序啟動後續交接與補任作業，確保協會治理與發展計畫穩定推進。協會強調，未來仍會持續深化基層培育、強化治理結構與專業化運作，提升國內足球整體發展與國際競爭力。王麟祥自2023年3月接任第13屆理事長，據報導他因近年健康出現警訊，眼疾導致視力受損、膝蓋手術後需長期復健，在和醫師及家人討論過後，決定請辭。這次人事變動發生在中華隊結束2027亞洲盃資格賽後不久。中華隊在最終輪1：6不敵泰國提前出局，總教練黃哲明隨後請辭，隊長陳柏良也公開批評協會後勤與溝通問題。運動部當時要求足協三日內提交檢討報告，並檢視技術總監制度與垂直溝通機制。如今理事長辭職，意味著中華足球在組織重整與改革推進上，將進入新階段。