▲Cheap發文還原現場對話，笑回：「要嗆人先做功課」。（圖／翻攝自臉書 Cheap）

▲Cheap更點名PTT政黑板，表示他們睜眼說瞎話，怒批他們抹黑無極限。（圖／翻攝自臉書 Cheap）

百萬YouTuber Cheap，今（8）日在粉專PO出到中工演講的心得，表示昨天QA時間，一名學生當眾質疑：「你找資料可以嚴謹一點嗎」、「可以不要拿野史當正史嗎」，Cheap好奇詢問：「具體哪裡不嚴謹？哪部影片？」，沒想到對方回答：「我不知道，我沒看你影片」、「我忘記了」，讓Cheap傻眼表示：「同學這不是網路欸，你忘記我站在你前面」，在網上掀起熱議。Cheap今日發文表示昨天去中工演講，後面的QA環節有同學問：「你找資料可以嚴謹一點嗎」，Cheap則詢問哪裡不嚴謹，沒想到該學生回答：「我不知道我沒看你影片，你可以不要拿野史當正史嗎」 ，讓他超傻眼表示，同學這不是網路欸，你忘記我站在你前面，可以直接回應你嗎，要當面嗆人記得先做功課，要不然就是在全校面前出糗，更表示：「他也具象化了網路酸民，他們也不查證，反正別人說什麼就抹你什麼」。Cheap還特別點名PTT政黑板，表示：「可以睜眼說瞎話，說我去演講被嗆爆，真的抹黑無極限，無恥寫在DNA裡」，他強調現場氣氛輕鬆，該學生「送頭」反而成高潮，最後還留下30分鐘合照簽名才離場，限動也都有紀錄，光速打臉酸民。百萬網紅Cheap，以歷史科普影片爆紅，頻道代表作包括《台灣史》、《世界史》、《野史吐槽》系列，幽默風格圈粉無數，2023年發行《Cheap歷史書》，演講邀約滿檔，近期還開設線上課程，演講場場秒殺。貼文一出粉絲立刻湧入留言區：「學生沒看影片就嗆，結果當面出糗」、「要當面嗆人記得先做功課，Cheap神回應好讚」、「PTT政黑板睜眼說瞎話，被打臉了吧」，也有不少人表示：「感謝同學讓氣氛嗨爆，Cheap演講超棒，其實現場沒這麼糟」。