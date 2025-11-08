我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會主任委員管碧玲(中)與馬紹爾群島大使John M. Silk(右2)、巴拉圭大使Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi(左2)、斐濟大使Filipo Tarakinikini(右1)互動熱絡。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)與馬紹爾群島大使John M. Silk(左)，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動及國際法秩序等議題進行交流，以深化對我國海洋治理經驗的認識，並拓展未來合作的可能。(圖／海洋委員會提供)

馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟等3國駐聯合國常任代表訪問團一行，7日到行政院海洋委員會拜會，由海洋委員會主任委員管碧玲率員熱烈歡迎，期強化印太區域合作，共同守護海洋民主價值。馬紹爾群島大使John M. Silk、巴拉圭大使Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi、斐濟大使Filipo Tarakinikini等3國駐聯合國常任代表組訪問團，到行政院海洋委員會拜會，由海洋委員會主任委員管碧玲率員熱烈歡迎。3位駐聯合國常任代表並分別與海洋委員會主任委員管碧玲，就海洋治理、區域安全、氣候行動及國際法秩序等議題進行交流，以深化對我國海洋治理經驗的認識，並拓展未來合作的可能。海洋委員會主任委員管碧玲表示，雖然被海洋分隔，但同為海洋國家，始終以真誠的友誼與共同的價值相互連結，她感謝3位大使長期在國際為我國仗義發聲，尤其是在聯合國及多邊場合中，支持我國的國際參與和區域和平，馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟等3國駐聯合國常任代表到海洋委員會拜訪，充分展現理念相近國家對我國的友誼與支持，他們並肯定我國在印太區域的積極貢獻與國際角色。馬紹爾群島大使John M. Silk指出，馬紹爾群島將持續在多邊場合為台灣發聲，排除台灣，世界就少了一個讓地球更美好的夥伴；斐濟大使Tarakinikini說，斐濟與台灣的關係是兩個主權人民之間的夥伴關係，任何對台灣的威脅，同樣危及太平洋小島國的安全，而巴拉圭大使Scappini則強調，台巴關係建立在人民交心的友誼上，我們共享家庭與信任的價值，這是雙方最珍貴的連結。