▲凌漢（如圖）今日傳出已過世5年的消息。（圖／微博@豆米不是米豆）

曾演過《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等經典作品的香港資深藝人凌漢，在今（8）日傳出已離世5年的消息，讓外界都非常震驚。而與他共事多年的「御用看更」陳勉良，也證實死訊，難過嘆：「凌漢已經不在了」，粉絲也紛紛哀悼。凌漢在今日傳出已過世5年的消息，據港媒報導，凌漢好友陳勉良證實死訊，「凌漢已經不在了，差不多有5年了，我當時是在化妝室得知的消息」。除此之外，陳勉良也回憶與凌漢的過往，稱讚對方為人隨和、不愛計較、樂於助人，還常常會指導後輩，是備受敬重的圈內大前輩。凌漢在1950年代踏入演藝圈，早期任職邵氏電影公司的編劇，後轉戰幕前擔任演員，在多部國語電影中飾演配角及閑角。 1970年代開始，凌漢先後加入佳藝電視、麗的電視及無綫電視成為基本藝員，於劇中飾演街坊、看更及外省人等閒角，有時甚至一人飾演多角，完美詮釋多變角色，深受外界肯定。據悉，凌漢生前曾出演超過200部電視劇與電影，雖然都是綠葉角色，但精湛演技深植人心。凌漢還被周星馳相中，成為固定班底之一，其中，在周星馳電影《唐伯虎點秋香》飾演為周星馳把脈的御醫角色，一本正經又帶著喜感的演出，更是成為許多影迷心中的經典。而突然傳出的噩耗，也讓粉絲們都非常悲痛，紛紛哀悼「一路走好啊，他的劇都很經典」、「又一位老藝術家走了」、「曾經的歡笑，如今化作思念」、「好心痛的消息」等，