許多北漂族、學生在外租屋，根據統計，全台約有4成人口是租屋族。不過，卻有很多人不知道，其實租屋時，只要在租約「承租人」欄位多寫一個名字，不僅能合法申請內政部租金補助，還能每月省下近6000元，減輕生活負擔。若房東拒絕房客申請或在租約中限制，屬違法行為，經檢舉最高可罰50萬元，快來看看怎麼申請吧！

租屋族有福了！簽約「多寫一個名字」秒省近6000元

內政部針對符合資格的租客推出「未婚單身租屋補貼」，凡年齡20至40歲、名下無房、月薪低於4萬6000元者，每月可領2880元補助。這項政策不限於一人，只要租約上共同登記兩名承租人，雙方都能各自申請補貼，等於合計可領5760元，房租直接現折近6000元。

以月租2萬元房屋為例，兩人各領補助後，實際負擔降至1萬4240元，平均每人僅付7120元，不論對情侶、好友或室友而言都是省錢妙招。除了單身族，內政部也針對婚育家庭與弱勢族群提供補貼，最高每月可領1萬4000元，依家庭狀況及收入條件不同而定，讓更多族群受惠。

▲租房前應先確認房東提供的租賃契約書，是否符合內政部最新公告的範本。（圖／家庭消費中心攝）
▲內政部「未婚單身租屋補貼」每月可領2880元補助，只要租約上共同登記兩名承租人，雙方都能各自申請補貼，等於合計可領5760元。（圖／家庭消費中心攝）
房東不能拒絕租屋補助！遭檢舉最重罰50萬元

不過，仍有部分房東為逃漏稅，在租約中註明「不得申請補助」，或以租金優惠交換租客放棄權益，例如「月租便宜1000元，但不能申請補貼」，或是變相漲租，有房客因擔心多付房租或被終止合約，不敢據理力爭。但內政部已明確指出，租金補助屬租客法定權益，房東不得干涉，任何「禁止申請補助」條款一律無效，若遭檢舉，房東可被處3萬至50萬元罰鍰。

另外，部分房東誤以為租客申請補助會讓自己吃虧，但實際上若登記為「公益出租人」，可享有房屋稅、地價稅與所得稅優惠，反而更有利於合法經營。內政部也提醒，租屋族在確認租金能否負擔之餘，別忘了檢查房屋格局、安全設施與契約內容，並記得符合資格就該勇於申請補貼，讓租金壓力更輕鬆，以後別再傻傻把錢都上繳給房東啦！

▲《NOWNEWS》記者實際租屋處為西曬房，實際購入窗簾之後，冷氣只要開27度加上電風扇就非常涼爽，跟沒有窗簾時差超多！（圖/記者張嘉哲攝）
▲租屋族在確認租金能否負擔之餘，別忘了檢查房屋格局、安全設施與契約內容，並記得符合資格就該勇於申請補貼。（圖／記者張嘉哲攝）
資料來源：內政部不動產資訊平台單身租屋補貼試辦說明

