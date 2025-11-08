我是廣告 請繼續往下閱讀

針對防檢署說明「國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免」，雲林縣政府8日表示，防檢署是依據「法令面」解釋，實際狀況則是，民眾可能透過「旅客攜帶食品入境免申請查驗規定」，將帶有疫病風險的肉品輸入台灣，所以全面禁止廚餘養豬，才是防疫的根本之道。雲林縣政府表示，依據「動物傳染病防治條例」及「植物防疫檢疫法」，凡「檢疫物」均須依規定申請檢疫，這是「法令面」。但依據「旅客攜帶食品入境免申請查驗規定」，食品價值在一千美元以下，且重量在六公斤以內者，得申請免驗，所以有人可能會利用這個規定，輸入帶有疫病的肉品，這是「實務面」的漏洞。雲林縣政府強調，事實證明再嚴再密的邊境查驗，都無法百分百阻絕疫區肉品輸入台灣。非洲豬瘟最主要的傳染途徑是透過廚餘，因此日本已全面禁止廚餘養豬，雲林縣是台灣最大的養豬縣，縣長張麗善在107年12月25日就職當天即宣布全縣禁止廚餘養豬，此次非洲豬瘟全國禁運禁宰15天，嚴重衝擊養豬產業，農業部應該下定決心永久全面禁止廚餘養豬，才能守住最重要的防線。