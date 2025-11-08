我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦兩節打完已經以39：63落後多達24分，幾乎就已經底定最終的勝負。（圖／富邦勇士提供）

▲上一場富邦勇士輸給領航猿時，富邦禁區得分以30：62的懸殊差距落後，沒想到今天在主場重蹈覆轍，依舊以36：50的懸殊禁區差距落敗。（圖／富邦勇士提供）

P.LEAGUE+富邦悍將在主場迎戰臺南台鋼獵鷹，這場比賽出人意料地結果一面倒，獵鷹以112：76大勇士36分，獵鷹洋將翟蒙攻下全場最高的36分，率領球隊大比分取勝。在自家主場被對手完全打爆，富邦教練吳永仁賽後坦言球隊打得讓人失望，精神層面的問題比技戰術問題大。這一場比賽富邦在主場荒腔走板，上半場竟然比因半獸人離隊、而只有單洋將出戰的獵鷹少了11顆運動戰進球，迅速被獵鷹給拉開比數，兩節打完已經以39：63落後多達24分，幾乎就已經底定最終的勝負。下半場富邦比賽依舊沒有太多改善，獵鷹始終維持在20分以上的差距，最終就以大比分差吞敗。上一場輸給領航猿時，富邦禁區得分以30：62的懸殊差距落後，當時吳永仁批評球隊「防守非常不及格」，沒想到今天在主場重蹈覆轍，依舊以36：50的懸殊禁區差距落敗。賽後富邦主帥吳永仁抨擊球隊「打了一場讓人失望的比賽」，他直言：「不管進攻還是防守，無關乎技術和策略，精神面要繃緊一點，必須在明天的比賽中展現出來，然後從谷底反彈。」後衛陳又瑋則認為，今晚富邦攻守兩端都沒做很好，命中率不好，可能導致了信心上的下滑。吳永仁進一步解釋說：［其實我們今天的比賽策略，第一節防守做得還可以，但當有一個問題出現，就像是連鎖反應一樣，整個就開始崩盤，化學效應拉不回來，我們需要在執行層面和態度做得更好。」對上缺兵少將的獵鷹打成這樣，無論如何難讓人滿意，富邦為何開季後沒能打出去年總冠軍賽的水準，吳永仁透露球隊在訓練的時候都蠻投入的，「可能對方給的身體強度、整個防守壓力，我們未能百分百匹配，這種東西就是要真正輸球後，回去做檢討，做一個全面提升。」