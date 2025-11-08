我是廣告 請繼續往下閱讀

P.LEAGUE+今（8）日在台北富邦勇士主場上演一場意外一面倒的比賽，台鋼獵鷹在洋將「半獸人」離隊後首戰依舊火力全開，以112：76狂勝富邦36分，洋將翟蒙攻下全場最高36分，率領球隊大勝而歸。賽後主帥柯納賽後對於球隊表現感到滿意，同時也透露獵鷹之後會再尋找一名大洋將。富邦勇士今在主場表現荒腔走板，開局命中率低迷，上半場竟比獵鷹少了11顆運動戰進球，防守端也頻頻漏人。比賽進行兩節結束時，比分已被拉開至39：63，幾乎提前宣告勝負。下半場富邦仍無法止血，全場遭獵鷹壓制，最終慘敗36分。在半獸人離隊的第一場比賽中，獵鷹靠著單洋將翟蒙強勢接管戰局。他全場砍下36分、刷新個人生涯新高（前紀錄為26分），外線手感火燙、切入果斷，成為球隊最大攻勢來源。翟蒙賽後表示：「上一場我對自己不太滿意，很感謝教練團幫我調整。今天大家都展現團隊精神，能打出這樣的內容很感恩。」獵鷹主帥柯納賽後恭喜球隊，今天做得非常棒，上一次對領航猿沒有打出我們休賽季建立的球風，但今天有展現出來。我們休賽季也長時間只有一名洋將，重點不是你拿什麼護照，之後多比會回來，我們也會找一名適合的大洋將。谷毛表示今天賽前就知道只有單洋將，因此教練也強調球隊要打得更壓迫，讓對手不舒服，才有機會贏過對手，「而我們今天做得很不錯，球的輪轉很棒，轉換快攻也有分享球，把這些做好，最終也反映在比分上。」就在比賽前一日，獵鷹接獲「半獸人」經紀公司通知，啟動合約中買斷條款，將轉赴歐洲職業聯賽發展。球團表示雖感不捨，但尊重球員決定並祝福他未來順利。