我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）今年出道10週年，覺得未來也會繼續穿水手服唱跳下去。（圖／資料照）

ATARASHII GAKKO!介紹 日本大勢女團

出道不設限 一起前往下個10年

水手服不是造型「是精神」 未來10年會保持挑戰初心

難忘台灣珍奶、小籠包 金屬色奇異筆成必用品

出道滿10年的日本女團ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）近日接受台灣媒體訪問，聊起團體成長與10年間的心境變化。從首次登上《Coachella》、到世界巡演與多次來台，她們坦言一路走來「沒設定過明確目標」，但正因如此，才能讓團體保有最純粹的自由與創造力，也笑說如果能對10年前剛出道的自己說句話，則是「要先買個大行李箱！」同時也提到水手服造型的意義，以及最愛的台灣珍奶、小籠包、金屬色奇異筆，全都在這次訪談裡一次聊開。日本大勢女團ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）成立於2015年7月19日，由Suzuka、Mizyu、Rin、Kanon組成，平均年齡僅24歲卻已在國際舞台掀起風潮。她們穿著水手服、融合龐克搖滾與嘻哈舞步，用前衛能量打破框架，被譽為「以個性與自由對抗無聊社會」的象徵。從登上《NHK紅白歌唱大賽》、到在《吉米夜現場》、《Coachella》掀起討論，還曾入圍第35屆金曲獎「最佳MV獎」，如今迎來出道10週年，她們將於11月30日三度登上Zepp New Taipei，帶來全新演出。出道滿10週年的她們，回首最難忘的瞬間，是站上《Coachella》的那一刻，「那像是打開新世界之門，我們4個第一次一起到LA生活，那段日子變成特別的回憶。」還有最讓人難忘的，就是Suzuka長高18公分。問她們對「以個性與自由對抗無聊社會」的音樂精神是否改變，成員回答：「它的『不在意他人的眼光，珍惜並發揮自己的個性，勇敢突破界線』從沒變過，只是變得更深、更廣了。」 她們也坦言，出道至今從未設定明確目標，「一開始只是放學後的小聚會，沒想過10年後會走到今天。」未來10年她們也「不會去想」，認為「不設定目標」本身，就是新學校領袖的風格，「我們希望能全力挑戰眼前發生的每一件事」。團員們打趣提到，若能對10年前的自己說話，會提醒自己：「最好先買個大行李箱！」也幽默說：「我們之後的關係會變得更好喔！」水手服表演服是新學校領袖的特色之一，看似復古卻代表一種「不被定義」的態度。談到是否想脫下這身制服，她們笑說：「我們也在嘗試新的挑戰，不過，沒有任何造型能像水手服一樣展現我們的可能性！」10年間，新學校領袖都是穿著水手服表演，但10年後她們不敢保證，「未來會發生什麼沒有人知道，但只要是我們四個人，作為新學校領袖，希望能用靈活的方式不斷前進。」當然也會嘗試更多不同的造型，繼續創造屬於新學校領袖的樣子。11月30日她們將三度登台開唱，預告「這次會有只有台灣才能看到的特別曲目。」要大家敬請期待。被問到有沒有固定想吃的台灣美食，她笑說：「小籠包、珍珠奶茶、會綻放成花形的花茶都超愛！」Mizyu更分享自己在台北買過一支「金屬色奇異筆」，成為她的愛用品。對台灣粉絲的印象，她們形容：「每次都被粉絲的熱情感動，大家會用日文跟著唱，也有人穿自己做的衣服來看我們，真的很感動。」也說這次想抽空逛逛台北街頭，最後也向粉絲喊話：「這次會帶來新的能量，迫不及待想跟大家見面！See you there！」