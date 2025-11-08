我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹今（8）日迎來主場開幕戰，對決擁有「進攻機器」洛夫頓的台北台新戰神。最終雲豹以122：102大比分擊敗戰神，奪開季4連勝。其中二年級生莊博元此役攻下職業生涯新高的14分，賽後他坦言就是一直持續精進自己，不會有太大的得失心。本季擔任雲豹副隊長的「小高」高錦瑋也稱讚莊博元私下很投入在訓練當中，休賽季也很要求自己，完全不需要特別去提醒他。雙方第一節打得不相上下，戰神靠著洛夫頓單節攻下13分，雲豹則是克羅馬領軍狂轟17分。第二節雲豹團隊火力全開，直接把比分拉開至10分差。洛夫頓與新開箱的威力斯只各自攻下6分與4分，加上防守端還是擋不住雲豹的進攻，終場結束雲豹69：59手握領先優勢。易籃再戰後，雲豹靠著莊博元3投2中的三分球維持領先，戰神依舊靠著洛夫頓一夫當關單節12分入帳，儘管如此雙方的差距依舊維持在10分上下。第四節末段，曹薰襄面對老東家戰神連得8分，打出一波10：0的攻勢，將比分拉開至103：81，戰神也因此無力回天，最終就以102：122不敵開季4連勝的雲豹。攻下生涯新高14分、三分球6投4中的莊博元，賽後也分享了他在攻防兩端的策略以及休賽季的心態調整。談及此役對戰洛夫頓的防守，莊博元表示：「在防守上盡量讓洛夫頓比較難去做一些高難度的進球。然後進攻上面的話就是有空檔就盡量把握住。」身為隊上二年級生的莊博元，上一季上場機會較少，在本季的上場時間與機會越來越多的情況下，他表示：「我就是一直持續精進自己，然後今天沒有上場的話我的得失心也不會很重，就是隨時把自己準備好，機會來了就好好把握住。」本季擔任雲豹副隊長的「小高」高錦瑋，也對莊博元私下的努力表示讚賞，認為他的進步絕非偶然，「我覺得訓練上其實他本身就很投入在訓練，不管自主訓練上面然後他在練球的額外時間不管是投籃，然後體能上他自己都很要求自己，所以這方面不用特別提醒他。」高錦瑋強調，莊博元是一名「非常認真的球員」，自己只會在賽場上偶爾給予一些經驗上的提醒。莊博元在休賽季的努力與本場比賽的亮眼表現，證明了隨時準備好的球員，將能為球隊帶來關鍵的貢獻。