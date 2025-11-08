我是廣告 請繼續往下閱讀

針對外界關注「過期產品重新包裝販售」疑雲，彰化永悅生化科技今（8）日發出聲明澄清，公司生產流程、產品管理均符合法規與GMP良好製造規範，並未出現外界指控情形，願意與主管機關、社會大眾保持開放對話，釐清實情。永悅生化科技董事長徐橖檒表示，公司成立30年來，始終嚴格遵守《化妝品衛生安全管理法》，依據GMP化妝品良好製造規範生產，並取得 ISO22716國際GMP品質管理系統認證。所有產品上市前，皆經過嚴格品質檢驗程序，確保安全與穩定。針對外界關注「過期品換標」疑雲，公司澄清：「相關物品皆為內部樣品，用於研發與測試之用途，並未進入市場流通。」徐橖檒也說：感謝媒體願意實地了解，讓真相能被看見，這對企業與社會都是正向的，也讓外界了解化妝品製造業的專業流程與標準要求。永悅生化科技表示，事件曝光後，多位長期合作的品牌客戶與知名直播主主動表達關心與支持，並公開聲明：「多年合作以來，永悅在品質、誠信與合規性上從未失守，產品穩定。」部分合作夥伴也透過社群平台發聲，表示永悅在業界的專業與責任感，值得信任。永悅生化科技表示，感謝客戶與合作夥伴的信任，這正是公司長期堅持誠信與品質的最好見證。徐橖檒特別感謝主管機關長期以來的輔導與稽核，使公司在每次檢查中持續精進、提升專業能力。徐橖檒說，成長必經風雨，公司會將外界關注化為進步動力，繼續以更高標準自我要求，確保產品與服務的安全與品質。她重申，公司一向秉持誠信經營與透明溝通原則，願意與主管機關與社會大眾保持開放對話，未來將持續以行動守護品質、堅持誠信，為台灣產業正向發展盡一份心力。