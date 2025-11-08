我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄺靜汶日前發文表示，有神秘人私訊開價約吃飯，讓她超傻眼。（圖／翻攝自IG cindykcmjj）

▲鄺靜汶今日發文回顧該事件，表示睡一覺起來粉絲數暴增。（圖／翻攝自IG cindykcmjj）

港版小S之稱的鄺靜汶，日前在IG發出一張私訊截圖，透露收到一名神秘人私訊，想開價港幣5000元（約新台幣2萬）邀她一起吃飯，表示過程中只會吃飯，沒有身體上的接觸，強調自己從事保險相關工作。鄺靜汶看完當場傻眼，直呼：「喂，不要開玩笑了，5000都還不夠我出一條IG Reels，開什麼玩笑」。鄺靜汶日前公開收到神秘訊息的截圖，只見該網友先禮貌問好，隨即切入正題詢問：「想請你吃飯5000港幣，只吃飯無身體接觸」，對方強調自己是「保險相關工作」，讓鄺靜汶傻眼發文表示：「喂，不要開玩笑了」。鄺靜汶也在文末透露，對方開的價碼低到離譜，表示：「5000港幣連我一條Reels廣告費都不夠」，她更無奈吐槽：「竟然有人喜歡我這個類型，我嚇到爆炸」，更懷疑神秘人是M屬性，讓粉絲全笑翻。鄺靜汶今日在IG發文回顧該事件，表示：「今天睡醒發現好多人追蹤我，上網搜了一下發現自己上新聞了」，粉絲數突然暴漲讓她受寵若驚，她也借機澄清自己不是TVB的，之前是在邵氏兄弟影業，由於邵氏與TVB有密切合作關係，因此她也常在TVB拍劇，不過目前合約已經到了，表示現在是自由身，正在找新工作歡迎大家私訊他。鄺靜汶是香港90後新生代女星，2021年以《IT狗》爆紅，飾演毒舌OL圈粉無數，2023年主演《破·地獄》入圍金像獎新演員，近期剛結束TVB新劇拍攝，在社群的活躍度也超高，擅長拍短影片吐槽生活，讓粉絲封她為「港版小S」。該貼文一出粉絲立刻湧入留言：「5000港幣就想請到也太天真」、「強調是保險客戶，難道是要賣東西嗎」、「M屬性快笑死，靜汶真的是火力全開」，也有粉絲呼籲：「2萬打發誰呢，別用價格約吃飯超噁」，該事件一度登上熱搜，在網上掀起熱議。