台北捷運月台門上，其實隱藏一串小小的數字，北捷近期在臉書粉專解答，這些「神祕數字」不是裝飾，而是「月台門編號」，為行車與維修的重要定位資訊，能協助工作人員迅速找到異常位置，乘客若東西、手機掉落也可精準通報。北捷指出，2024年共發生百餘起車門異常，其中超過5成是因為異物卡在門縫，若是能即時回報異物掉落位置，就能大幅減少行程受阻的程度。
北捷月台門「神祕數字」是什麼？官方解答：與乘客息息相關
北捷日前在臉書粉專發文分享「捷運小知識」，提到月台門上其實都印有一組看似編號又像密碼的數字，例如「門號：331」。其實，這個數字的意思就是月台門編號，是捷運系統裡的重要定位依據，當需要維修時，只要講出「松山新店線○○○站第331號月台門」，維修人員就能立即找到對應位置，方便檢修與記錄。而在列車停靠定位、系統巡檢及行車回報時，這些數字也都扮演關鍵角色。
除了北捷內部用途，「月台門編號」其實也與一般乘客息息相關。若是乘客發現月台門開關異常，或是手機、物品掉落，只要記下「第○○○號月台門」報給站務人員，就能讓工作人員迅速到場處理，大幅提升效率與安全，「下次搭捷運時，不妨抬頭看看這串門號，其實它就默默守護在你身邊。」
北捷「異物卡車門」害停駛！最誇張竟是卡19公分免洗筷
事實上，北捷車門頻傳異常事件，2024年全年度北捷電聯車開關門次數高達3億8千萬次，卻仍有百餘起車門異常，其中超過五成是因「異物」卡在門縫所致。看似微不足道的小物品，就可能造成整列車無法正常行駛，害大家要在月台站著等候，甚至害上班族遲到。
最誇張的一起案例，發生在中和新蘆線台北橋站，當時一列車門關不緊，行控中心獲報後指派站長到場檢查，列車暫時排除異常後出發。後續維修時發現，罪魁禍首竟是一支長約19公分的免洗筷，卡在車門底部導槽間，導致車門無法自動關閉，差點影響整線行車。
為了避免類似情況，北捷後來也在車廂門口新設立「跳跳卡」提示，提醒乘客上車後應往內移動，避免堵在車門口，同時建議將後背包改為手提，減少物品掉落或夾住門縫的風險。北捷再次呼籲乘客留意隨身物品，確保沒有東西遺落在門邊，才能讓捷運運行更安全、準時，減少行程受阻。
資料來源：台北捷運
