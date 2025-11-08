我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李晧禎透露南珉貞收傷的腳有瘀青：「他的腳黑色的」，後者趕緊澄清：「我有洗腳」。（圖／陳云茹攝）

P.LEAGUE+富邦勇士今（8）日在主場舉行開幕戰，不僅球場氣氛沸騰，啦啦隊Fubon Angels更迎來重磅驚喜，有「釜山女神」之稱的李晧禎暌違近一年再度回歸，與南珉貞、李雅英三人重組粉絲最愛的「韓籍三本柱」，一登場便引爆全場尖叫。三人是好姊妹，今天現場獻舞默契十足，李雅英和李晧禎為了體貼腳受傷的「前輩」南珉貞，還刻意穿低跟鞋，並且在跳到一半時脫鞋。三位韓籍成員於賽前帶來全新中場舞表演，融合性感與可愛風格。不過在亮麗舞台背後，也有滿滿貼心細節。由於南珉貞日前腳踝扭傷，李晧禎與李雅英特地改穿低跟鞋，並在表演中途脫鞋完成舞蹈。南珉貞笑著說：「腳還是有點痛，但我真的很喜歡工作、喜歡比賽，所以我會讓自己的腳加油。」李雅英則補充：「因為珉貞腳不舒服，我們就決定一起穿低跟鞋，中間再脫掉，讓她能更安心跳完。」三人接受媒體聯訪時展現滿滿默契與幽默。李晧禎笑說：「這是我們三個第一次一起表演，我們準備得很努力，希望粉絲們看得開心。我昨天還一個人在練習室練到半夜，很緊張也不知道表現好不好。」當被問到表演能打幾分時，三人異口同聲地回答：「一百分！因為我們是最棒的三本柱！」採訪間氣氛歡樂，李晧禎透露南珉貞收傷的腳有瘀青：「他的腳黑色的」，後者趕緊澄清：「我有洗腳」，李雅英則開玩笑說：「一定要洗澡」引發現場爆笑。談到表演歌曲的風格，李雅英表示：「這首歌節奏比較慢，我們希望中間加一些特別的元素，讓觀眾覺得驚喜。」李晧禎也說：「這首歌很符合我們三個的風格，可愛又有點性感，我們都非常滿意。」三人最後以招牌笑容結尾，向鏡頭喊話：「希望今年能帶給大家更多快樂與力量！」