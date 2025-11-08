我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本山形縣一間溫泉旅館被黑熊闖入，室內一片狼藉。（圖／翻攝自富士新聞網）

▲日本山形縣一間溫泉旅館被黑熊闖入，室內一片狼藉。（圖／翻攝自TBS）

日本今年熊害相當嚴重，至今已有13人遭熊襲擊死亡，而熊攻擊的場面也是令人膽顫心驚。山形縣7日一間山區溫泉旅館遭熊闖入，櫃檯、廚房、和室全都遭到嚴重破壞；北海道6日晚間也有工作人員開車巡視牧場時，遭一頭壯碩的棕熊攻擊，引擎蓋被打到變形、留下爪痕。綜合日媒報導，山形縣米澤市滑川溫泉的旅館「福島屋」6日遭黑熊闖入，當時正值冬季停業期間，僅有旅館老闆和2名家人在旅館內，他們在6日傍晚聽到家中有奇怪聲響，就躲到2樓防火門後避難，隔天上午發現是熊入侵後立刻報警，當地警方上午7時30分左右接獲通報，隨後在警方協助下老闆一家人安全撤離。該黑熊約1.2公尺高，從旅館地板縫隙闖入室內，當地獵友會原要在旅館內設置陷阱，但進入後就發現熊在一樓走廊，上午11點50分左右，在地方政府同意下依「緊急獵槍制度」將黑熊擊斃。旅館老闆和家人返回後，發現旅館內部一片狼藉，一樓櫃檯、廚房以及二樓和室，全都遭黑熊破壞，冰箱的抽屜和食物也都被熊翻出來。而在北海道浦河町，6日晚間也有恐怖熊襲事件，該處一間飼養純種馬的「桑田牧場」在社群平台X發文表示，當時一名工作人員開車前往照護動物途中，突然有棕熊現身、高速逼近車輛。從拍攝倒的畫面可以看到，棕熊體型非常壯碩，四肢著地快速朝車輛跑來，揮動前掌用力往車頭猛拍，發出沉重撞擊聲，工作人員則快速倒車，離開現場。事後檢查發現，引擎蓋遭熊掌打到嚴重變形，還留下多道爪痕，讓人相當膽寒。牧場也提醒當地居民與遊客提高警覺，避免在夜間或清晨於山林及農場周邊活動。