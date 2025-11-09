我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇球星大谷翔平再度成為全美焦點。繼奪下國聯指定打擊（DH）部門的銀棒獎（Silver Slugger Award）後，道奇隊媒《Dodgers Way》認為，他極有可能在11月14日公布的國聯年度MVP評選中再度稱王，甚至直言：「就算不考慮投手成績，大谷依然輕鬆壓倒對手。」美國媒體《Dodgers Way》指出，本季國聯MVP最終三名候選人分別是大谷翔平（道奇）、Kyle Schwarber（費城人）與Juan Soto（大都會），其中焦點集中在大谷與舒瓦伯的正面對決。報導中直言：「雖然Schwarber已拿下球員票選的國聯最有價值球員，但若從整體打擊數據比較，大谷的表現幾乎無懈可擊。」《Dodgers Way》列舉數據指出，大谷本季交出打擊三圍為：打擊率.282／上壘率.392／長打率.622（聯盟第一）的亮眼成績；相比之下，Schwarber則為.240／.365／.563。「就算把大谷的投手成績完全排除在外，打者層面的整體完成度與穩定性差距依然明顯，」報導寫道，「整個賽季下來，誰更有價值根本沒有懸念。即使忽略大谷的投球表現，他作為打者的整體能力和穩定性優勢也顯而易見。 」報導同時提到，美國部分記者間出現所謂「審美疲勞」的現象，意指因他屢次獲得大獎、導致部分選票可能傾向他人。「舒瓦伯已獲得國聯最有價值球員獎提名，而該獎項是由球員投票選出的。對此，一些記者猜測，所謂的『大谷疲勞』，也就是大谷連續獲獎帶來的審美疲勞，可能會影響未來的投票結果。 」值得一提的是，道奇本季共有大谷翔平、史密斯（Will Smith）、弗里曼（Freddie Freeman）與蒙西（Max Muncy）等人入圍銀棒獎，但最終只有大谷成功奪獎。史密斯在捕手部門意外輸給洛磯隊的古德曼（Hunter Goodman），引起球迷議論。不過，大谷的勝出仍讓球隊保有榮譽，也讓他再添一座個人獎項。