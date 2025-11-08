我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾沛慈獻唱多首經典作品，讓全場歌迷嗨到翻。（圖／寬宏藝術提供）

▲曾沛慈這次配戴總價450萬的戒指以及耳環登台。（圖／寬宏藝術提供）

歌手曾沛慈今（8）日首次站上台北流行音樂中心，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4000名歌迷擠爆現場。開場她身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，瞬間引爆全場尖叫，音樂人老公Peter低調到場力挺，張文綺、曾莞婷、「木木」林葦妮以及babymint也現身搶看。演唱會分為「初登場。心動的瞬間」、「告白。我們在一起了」、「考驗。岔路口的我們」、「數到十。我的選擇」4個章節。唱完〈關於愛這件事〉後，曾沛慈感動表示唱到手在抖，更看到粉絲留言說這是她疫情後第一場大型演唱會，反問台下是不是，歌迷回應有氣無力，讓她開玩笑虧：「你們生病是不是？」逗得全場笑聲連連。她接著獻唱〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉與〈聽者有心〉，觀眾跟著旋律輕輕擺動。曾沛慈分享小秘密：「我從沒當過主動告白的那一方」，還透露前陣子首次和老公一起去看演唱會，讓台下歌迷驚呼連連。她強調演唱會章節看似感情，其實包含各種愛，「告白需要勇氣跟決心」，笑說自己緊張到腿軟。演唱會唱到〈連鎖反應〉時，曾沛慈和男舞者有些俏皮互動，讓她超害羞急喊：「老公這段不要看」，全場笑翻。接著她換上第二套華服，配戴要價450萬元的伯爵珠寶，燈光轉冷藍色調搭配雷雨聲光，將觀眾帶入悲傷氛圍。曾沛慈動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」她提到成熟是要學習分離與失去，「每次最難過的時候，會覺得世界是不是只剩下我一個人這麼難過、孤單，這些很難受的情緒，一定要記得，有人掛念著你，有人愛著你，有人願意陪你一起哭」。全場燈海搖曳，歌迷淚崩鼓掌。