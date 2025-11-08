我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華籃協日前公布世界盃資格賽對日本的16人與24人名單，其中桃園台啤永豐雲豹雙星高錦瑋與林信寬最終未出現在16人名單之中，引發廣大球迷關注。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.07.31）

中華男籃日前公布世界盃資格賽對日本16人與24人大名單，備受關注的桃園台啤永豐雲豹雙星林信寬與高錦瑋最終未在名單之列。儘管雲豹營運長顏行書已對外說明是基於賽程緊密與球員健康管理的考量，兩位球員今（8）日表示確實都有與圖齊教練聯繫過，但因雲豹賽程太過緊湊，加上目前球隊正處於連勝階段、氣勢正好，所以尊重球團的決定。不過林信寬也表示二、三階段如果有被徵召，還是有高度意願參加比賽與集訓。林信寬證實，中華隊教練團確實有與他聯絡，希望他能參與集訓與比賽，「當然我一開始都會說我是有意願去參與集訓跟比賽的，那就是還是要先詢問球團，因為這才是一定的流程。」這次婉拒的決定並非只取決於他個人的意願，林信寬解釋了球隊的處境：「因為他們這次的集訓然後再加上也要出國去打比賽，然後這段期間我們沒辦法，因為相較其他隊來說我們賽程比較緊密。其實我們球隊最近的狀況也都蠻好的。」林信寬提到，上賽季雲豹未進季後賽，本季所有人都想拚出成績，「這季我們也開了一個很好的開頭，所以當然就是一直希望可以繼續延續下去。」 他強調，雖然自己有參與國家隊的意願，但最終仍是必須詢問球團，依循正常的流程。身為雲豹副隊長的高錦瑋也説與圖齊教練有談過，並簡單表示：「當然有跟圖齊教練聊過，但簡單來說還是尊重球團的決定。」這與球團營運長顏行書「不希望過度使用」的說法相呼應。顏行書先前指出，若球員同時兼顧國家隊與球隊比賽，會造成過度疲勞或受傷風險，尤其雲豹賽程密集，會影響到比賽。最終球團與籃協也達成共識。雖然世界盃資格賽第一階段與中華隊擦身而過，但林信寬明確表態，對於接下來的機會仍抱持積極的態度：「二、三階段還是有意願參加。當然每次都會想打中華隊，大家一定都會想打啊！」這也與雲豹球團強調「未來第二、第三階段仍會全力配合國家隊需求」的立場一致。儘管遺憾缺席國家隊賽事，林信寬與高錦瑋仍將目光放回球隊，期待在本賽季持續為煥然一新的雲豹打出佳績。