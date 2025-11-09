我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯天使外野手楚奧特（Mike Trout），曾被譽為2010年代最強打者，如今卻陷入職業生涯的低谷。隨著年齡增長與傷勢不斷，這位三屆MVP、九度銀棒獎得主的身影逐漸淡出聚光燈。美媒直言，「那個代表棒球的楚奧特，彷彿已經消失了」。未來，楚奧特可能必須轉型指定打擊（DH）以延長職業生涯壽命，與大谷翔平率洛杉磯道奇完成連霸的風光身影相比，不禁讓人唏噓。現年34歲的楚奧特，生涯榮譽滿載——3座MVP、9座銀棒獎，被譽為自曼托（Mickey Mantle）以來最具代表性的打者。然而近年來，他的身體狀況頻亮紅燈。2024年賽季僅出賽29場，2025年雖勉強上陣130場，但打擊率僅2成32、26轟、64分打點，與巔峰時期相去甚遠。《The Athletic》在本週刊出長文〈世代最強球員楚奧特為何失去光芒〉，感嘆這位傳奇的黯淡轉折。前天使三壘教練、現任道奇隊教練Dino Ebel直言：「他曾經就是『楚奧特』這個名字的象徵，但如今那樣的存在感已經消失，真的令人心痛。」楚奧特近幾年飽受小腿、腰部、手腕與膝蓋等傷勢困擾，自2014年後，天使隊再也沒打進過季後賽。他與大谷翔平並肩效力的六年間，兩人同場出賽率僅46.6%，期間球隊戰績僅194勝211敗。在大谷轉戰道奇後，楚奧特更顯孤單，也讓外界開始質疑他的身體能否再支撐高強度比賽。報導指出，楚奧特剩餘合約金額高達1億9000萬美元（約合新台幣58.8億元），這樣的巨額薪資讓球隊難以在交易市場找到接手者，「天使被迫與他的合約一同綁住前進的腳步」。由於守備範圍下降、傷勢復發風險增加，美媒分析天使或將讓楚奧特轉為指定打擊楚奧特角色，以延長職業壽命。《The Athletic》指出：「他依舊熱愛比賽，但也許該讓身體喘口氣了。那個時刻，可能已經來臨。」楚奧特本人則在訪談中堅定表示：「我的合約還有五年，這就是我的動力來源。我知道當狀態好起來時，我仍能是最好的球員。」前天使主播Victor Rojas在節目中感性表示：「我們知道這很困難，但若楚奧特能挺過這一關，帶領天使重返季後賽，那不僅對他本人，對整個棒球界而言都將是美麗的故事。」