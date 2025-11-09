我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市從升格以來，國民黨執政超過20餘年，被民進黨視為艱困選區，過去黨內大咖包括蔡英文、游錫堃、蘇貞昌與林佳龍都鎩羽而歸。如今市長侯友宜即將卸任，立委蘇巧慧獲民進黨選對會拍板徵召，面對藍白合進度卡關，團隊早已操兵備戰，鎖定假想敵台北市副市長李四川，同時思索善用「院長牌」，上演「公主復仇記」拚翻轉。蘇巧慧於2024年完成立委三連霸後，積極佈局百里侯選舉，今年中拿下新北市黨部主委，加上正國會林右昌退出競爭，讓蘇巧慧免於黨內廝殺專心備戰大選，雖新北藍白合進程卡關，據悉蘇巧慧團隊早已將李四川視為假想敵操盤。眾所皆知，蘇巧慧有個名氣響叮噹的院長父親，從政一路走來是助力也是包袱，早期投入藍大於綠的新北市第五選區，扳倒尋求連任的黃志雄，歷經3任立委證明實力，撕去「政二代」、「靠爸」標籤，證明能夠獨當一面。蘇巧慧從被選對會拍板徵召後，就有支持者敲碗希望看到院長公開站台。有知情人士透露，早在蘇巧慧決定投入新北市長選舉後，蘇貞昌檯面下勤跑地方行程，拜訪過去老友。蘇貞昌擔任閣揆任內包括設下防堵非洲豬瘟防火牆、婚姻平權與班班有冷氣等，政績讓國人仍記憶猶新，這些光環就是蘇巧慧最好的宣傳。支持者喜愛蘇貞昌的霸氣外露，欣賞其雷厲風行的魄力，演講時又極具煽動說服力，另一面藍白支持者則對其恨之入骨，仇恨值滿點。據了解團隊也在思索院長出場時機，蘇貞昌也尊重一切安排。蘇巧慧從5歲起就替參選省議員老爸助選，從律師轉戰政壇首戰就是逆風開局，成功翻轉艱困選區，2016成為立委後，如今羽翼已要成為新北最強母雞，上演「公主復仇記」拚翻轉。