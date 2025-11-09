我是廣告 請繼續往下閱讀

▲齊森姆本周正式榮獲2025年美聯銀棒獎二壘手獎項，擊敗光芒的勞爾（Brandon Lowe）與水手的波朗柯（Jorge Polanco）。（圖／美聯社／達志影像）

▲齊森姆在洋基展現全面火力，交出31支全壘打、31次盜壘成功、OPS .813、OPS+ 125的精采數據。（圖／路透／達志影像）

就在紐約洋基二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）奪下美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）美聯銀棒獎（Silver Slugger Award）後，洋基隊內部卻傳出可能考慮交易這位「肯諾接班人」的傳聞。消息一出，美媒《Yanks Go Yard》砲轟：「這根本是荒謬的決定！」直言不該有主動交易聯盟打擊最佳的二壘手的念頭。根據美國《Yanks Go Yard》專欄作家Adam Weinrib的報導，洋基若僅因齊森姆明年將進入合約最後一年，就考慮將他交易，「那將是球團管理上的災難」。「你可以選擇續約，也可以選擇不續約，那是管理決策問題。但如果你主動放棄全聯盟最強打擊型二壘手，那根本是對棒球的侮辱，」該文直言。齊森姆本周正式榮獲2025年美聯銀棒獎二壘手獎項，擊敗光芒的勞爾（Brandon Lowe）與水手的波朗柯（Jorge Polanco），被譽為「本季最具爆發力的內野打者之一」。2025年賽季，齊森姆在洋基展現全面火力，交出31支全壘打、31次盜壘成功、OPS .813、OPS+ 125的精采數據。他優雅的揮棒與爆發力讓球迷聯想到昔日洋基名將肯諾（Robinson Cano）。自加盟洋基以來，他在176場比賽累積42轟，幾乎刷新隊史中線打者的攻擊印象。報導中嘲諷地寫道：「如果洋基真的想交易Jazz，那請準備好在2026年變得更糟。你可以找來勞爾，但不會變強。」作者更諷刺指出：「洋基常被批評預算大卻分配失衡，現在若連這樣的球員都不留，簡直是自己挖坑。」他進一步強調：「齊森姆的價值不僅在數據，更在於他讓球隊重新擁有速度與激情。從他加盟那一刻起，他就做得比任何人都好，沒有理由要提前結束他的洋基篇章。」文末，Weinrib強烈呼籲球團保持理性：「洋基不需要現在就給他長約，但也絕不能愚蠢到把他送走。這支打線已經夠不穩定，別再讓它更糟。」他最後以一句話點題：「不要玩弄自己的食物（Don’t play with your food）。 你不會在美聯找到比他更契合的二壘手了。」