「藝人閃兵風暴」持續席捲演藝圈，繼王大陸因花360萬元偽造病歷逃避兵役被查後，檢警偵辦規模越滾越大，至今已陸續約談、拘提3波共18名男藝人，第4波行動也正在進行中，預計年底前將再掀一波演藝圈震撼彈。其中男明星的本名也引發討論，阿達本名超像藝名，叫做昌璟翔。威廉本名則叫廖亦崟，讓不少粉絲直呼：「到底怎麼念！」38歲男星阿達5日前往新北地檢署自首，承認造假病歷閃兵，訊後以30萬元金額交保。而阿達本名昌璟翔日前也引發討論，不少人直呼他的姓氏很罕見，甚至3個字裡面都沒有「達」，卻取藝名「阿達」，令人不解；還有網友留言調侃阿達：「他本名還比較像藝名。」事實上，據內政部統計，全台灣姓昌的民眾僅有900多人，相當罕見。棒棒堂成員威廉，也在這次檢方第2波拘提中，遭到查緝，而威廉的本名出現在新北地檢也受到不少關注，威廉的本名叫做廖亦崟，讓不少網友直呼：「所以是怎麼念」、「直接叫不出名字。」科普一下，「崟」念作「ㄧㄣˊ」，在常用國語詞辭典中，有「崟崟」等造字，意指繁茂的樣子、高聳的樣子。另外同樣在第二波拘提中被爆出的歌手陳零九，本名則叫做陳志豪，頗有菜市場名的意味，會取藝名叫「陳零九」是因為他在2009年從網路歌手發跡出道，加上他生日剛好是4月9日，因此直截了當的取叫「陳零九」，好記又具辨識度，才會因此取名。原本演藝之路一帆風順，如今卻因閃兵風波，損失千萬代言，相當可惜。據檢方內部消息透露，目前「閃兵案」已明確鎖定數10位演藝人員與仲介醫療人脈，部分醫師與幕後操盤手已坦承協助偽造病歷。除了已經遭爆的藝人外，第四波拘提名單恐還有更多熟面孔，案件規模可能超越王大陸案時期，檢警預計年底前全面收網，屆時「閃兵風暴」恐將迎來最關鍵一波名單。