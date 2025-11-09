我是廣告 請繼續往下閱讀

木蘭足球聯賽進入第一循環最後一戰，高雄Attackers FC昨（8）日作客輔仁大學足球場，迎戰傳統勁旅陽信北競。高雄隊上半場遭遇失分壓力，但球隊展現絕佳韌性，在下半場連進兩球，最終以2比1逆轉勝出，為第一循環畫下完美句點。比賽進行至第42分鐘，陽信北競在一次右側角球進攻中由背號7號松山沙來搶下第一點，頭槌攻門破網，主隊率先以1比0領先，氣勢一度傾向主場。易邊再戰，高雄Attackers FC展現反攻企圖。第63分鐘，背號2號黃可欣送出一記前場長傳，10號Daiana精彩停球後果斷起腳破門，為球隊扳平比分，追成1比1。緊接著第66分鐘，黃可欣邊線發球直接傳入禁區，Daiana搶點射門雖被門將擋下，但皮球落到3號塚本奈緒腳下，她冷靜補射破門，完成本場逆轉致勝一擊。最終高雄Attackers FC就以2比1力退陽信北競，搶下寶貴三分積分。高雄Attackers FC將於11月15日再度作客輔仁大學足球場，挑戰新北航源女足。。