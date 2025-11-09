我是廣告 請繼續往下閱讀

日本自衛隊出動提供捕熊作業支援

▲日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽約，派遣部隊協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援。（圖／美聯社／達志影像）

日本熊害頻傳，且越來越多專家指出，熊隻侵入人類活動領域的表現與過去不同，似乎越來越具有攻擊性。北海道一處牧場日前就有工作人員開車途中遇到熊襲擊，熊朝著車頭衝過來一掌拍下，嚇得工作人員趕緊倒車逃命，引擎蓋留下熊爪深深凹痕，相當驚悚。北海道桑田牧場在X上發文表示，6日晚間7點半左右，工作人員開車前往照護動物的途中，在附近的橋上與熊不期而遇，而從牧場分享的行車紀錄片影片可以看到，一頭體型碩大的熊高速衝向車輛，還伸出熊掌猛拍車頭發出碰碰聲響，工作人員嚇得趕緊倒車，熊還持續追了一陣子，壓迫感十足。桑田牧場強調，幸好後續工作人員平安開車離開，並未再遭到攻擊，但是呼籲附近民眾務必提高警覺。由於熊害頻傳，重災區秋田縣已與當地日本陸上自衛隊簽署協議，讓自衛隊協助當地應對熊襲擊事件，約15名日本陸上自衛隊秋田駐屯地隊員被派往秋田縣鹿角市，用車輛運送捕熊陷阱，協助當地獵人協會在山區設置陷阱，自衛隊隊員們佩戴護目鏡和防彈背心，一旦遭遇熊襲擊，將使用木製槍棍、驅熊噴霧、防爆盾牌以及超高強度的捕熊網發射器，但不會使用槍枝來進行捕熊行動。