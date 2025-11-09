我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒養樂多隊重砲村上宗隆正式透過入札制度挑戰大聯盟，不僅引發美國媒體熱烈報導，也吸引鄰國韓國的關注。不過，韓媒《體育朝鮮》在最新報導中卻直言：「別被56支全壘打所迷惑！」認為村上雖是日職最強打者，但實際上隱藏著不少致命弱點。《體育朝鮮》指出，村上在2022年以打擊率.318、56轟、134打點、OPS高達1.168奪下央聯MVP，創下日本球員單季最多本壘打紀錄，當時聲勢達到巔峰。然而，近三年來他的成績卻逐年下滑：2023年：打率.256、31轟、84打點、OPS.8752024年：打率.244、33轟、86打點、OPS.8512025年：受傷影響僅出賽56場韓媒認為，「最令人擔憂的不是傷勢，而是球棒接觸能力（Contact）下降」。根據引用MLB官方數據，村上的三振率從2022年的20.9％暴增至2023年的28.1％、2024年的29.5％，本季依然高達28.6％。報導直言：「這樣的趨勢意味著他在面對大聯盟投手時，揮空率恐將再度上升。」儘管如此，《體育朝鮮》也指出，美國球探仍普遍看好村上的「怪力天賦（Raw Power）」。多家媒體預測他的合約將突破1億美元：《CBS Sports》估計：5年1億2500萬美元（約191億日圓）《The Athletic》記者Jim Bowden預測：6年1億6000萬美元（約245億日圓）《MLB Trade Rumors》則看高至8年1億8000萬美元（約276億日圓）不過，《ESPN》相對保守，僅預估5年8000萬美元（約123億日圓）。韓媒評論指出：「雖然村上的力量值是毋庸置疑的，但他過高的揮棒率與不穩定的選球能力，可能會在大聯盟變成弱點。NPB長距離打者進軍MLB後接觸率明顯下滑的案例屢見不鮮。」目前包含洋基、道奇、大都會、費城人、水手、紅襪等多支球隊被點名有意競逐。不過，《體育朝鮮》強調：「他確實是具話題性與潛力的打者，但要成為真正能適應MLB的球星，還需要克服技術層面的不穩定。」