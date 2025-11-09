我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，以台灣副總統身分在「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，達成罕見的外交突破，蕭美琴今（9）日上午7時許返抵國門並發表演說，強調台灣國際處境一直以來都非常困難，有很多不公平與挫折，但台灣始終沒有退縮，台灣並不孤單，有越來越多理念相近的朋友願意同行，台灣也會繼續自信、務實與堅定的步伐，向世界展現志氣、善意以及民主的力量。蕭美琴昨驚喜現身歐洲議會發表演說，而前置作業保密到家，最後順利完成演說，讓外媒爭相報導堪稱是罕見的外交突破。蕭美琴上午返抵國門並發表演說，提及這次是奉總統賴清德指派，應「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」邀請，在11月7日出席布魯塞爾的年會，這次有幸代表台灣，在IPAC年會台灣專題場次中，向歐洲各國、國會議員與公民社會跟媒體，分享台灣民主故事，期待國際對台灣有進一步理解跟支持。蕭美琴指出，IPAC是一群與台灣共享自由民主價值的全球各國國會、歐洲議會民選議員組成的跨國平台，長期他們是台灣最堅定夥伴，以具體行動支持台灣，並支持台灣國際參與強調台海和平，以及區域和平重要性，積極在國際社會為台灣發聲。蕭美琴說，自己在演講中提到，「台灣在動盪世界中是值得信賴的夥伴」為題發表演說，提到台灣不僅是全球高科技製造與民主供應鏈夥伴，更是負責任的國際成員，自由強韌的台灣，對於全球和平繁榮與民主未來都是不可取代，呼籲各國夥伴跟台灣深化經貿科技合作，強化韌性與安全對話，同時支持台灣國際參與，攜手維護區域和平穩定。蕭美琴表示，特別感謝IPAC此次邀請，以及各方協助讓這次順利成行，也感謝歐洲議會、議員、媒體跟公民代表們在場邊熱烈交流，特別感謝外交部長林佳龍與次長率領的外交團隊、駐歐盟代表謝志偉、駐英國姚金祥，與駐外館同仁安排與規劃，讓這趟行程能夠圓滿、順利。蕭美琴說，最後自己分享一點感觸，一直以來台灣國際處境都非常困難，很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，但是始終沒有退縮，因為相信台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際的機會，更因為有全體國人努力跟堅持，大家在不停止艱困跟挑戰中一步步開創道路。蕭美琴表示，孟子曰「得道者多助」，台灣人善良、熱愛自由、努力，積極願意為世界做出貢獻，走在正道上就會獲得國際認同跟幫助，這次在歐洲議會如此重要殿堂中，向IPAC成員分享台灣的重要與責任，相當榮幸與感動，向世界傳遞台灣人民聲音是責任，讓世界看到台灣的好、支持台灣更是使命，台灣不孤單，有越來越多理念相近的朋友願意同行，台灣也會繼續自信、務實與堅定的步伐，向世界展現志氣、善意以及民主的力量。