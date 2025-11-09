我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒（NPB）現年27歲的阪神虎王牌右投才木浩人在球團宣布不允許他在今年冬天透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）後，首次公開對外發聲表示：「入札基本上是球團的權利，我想我這邊沒有什麼好說的。」儘管關於美職夢他並未多說，但從言談間可看出，他的目光已經鎖定在來季的自我提升與新挑戰上。根據《每日體育》報導，自球團於10月31日正式表明「本季不放行」的立場以來，才木首度開口回應：「入札（Posting）基本上是球團的權利，我想我這邊沒有什麼好說的，」才木淡淡地說道，情緒上沒有絲毫波動。雖然旅美大聯盟的夢想被暫時擱置，但他並沒有讓情緒影響到接下來休賽季的準備工作。剛奪下中央聯盟防禦率王的才木表示，接下來的休賽季依舊會全力以赴，「我當然已經在準備下個球季了。」才木進一步透露，除了持續在球團的室內練習場訓練外，也透過規律性的調整維持狀態：「一直都有動，邊訓練邊確保不會累積疲勞。事情很多，反而覺得時間不太夠。」對於如何利用休賽季，才木表示：「有很多地方需要修正，也有很多想學習的東西。既然有自由時間，我希望能多見不同的人、多吸收新知。」他進一步表示，沒有計畫拜師特定選手，但打算走訪多位訓練師、吸收各種方法，以提升身體素質與比賽能力。此外根據《每日體育》報導，11月7日剛過生日的才木也收到了隊友的祝福，他笑說：「覺得自己變得更成熟了吧，雖然我平常就挺穩重的。只是覺得，年紀又大了一點。」